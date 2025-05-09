Угорщина вислала двох українських дипломатів, звинувативши їх у шпигунстві

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто повідомив про видворення двох українських дипломатів, нібито звинувачених у шпигунстві. Про це він повідомив у своєму відеозверненні. Рішення було ухвалено невдовзі після того, як СБУ розкрила шпигунську мережу, пов’язану з військовою розвідкою Угорщини, яка діяла проти інтересів України.

Деталі

За словами Сійярто, рішення про видворення вже повідомлено українському послу.

Міністр також заявив, що Угорщина більше не терпітиме «тривалих наклепницьких дій з боку Києва».

«Ми, угорці, прагнемо миру, ми кажемо «ні» війні, ми не дозволимо втягнути Угорщину у війну. Це одна з причин наклепів, які розпочала Україна. Крім того, угорський народ зараз вирішує, чи підтримувати вступ України до ЄС», – зазначив Сійярто.

Контекст

Вранці 9 травня Служба безпеки України повідомила про затримання двох агентів, які, за даними слідства, працювали на шпигунську мережу військової розвідки Угорщини. Затримані – колишній військовий та ексвійськовослужбовиця Збройних сил України – збирали дані про оборонну систему Закарпаття, виявляли вразливі місця в наземному та повітряному захисті, а також аналізували настрої місцевих жителів, зокрема їхню потенційну реакцію на можливе введення угорських військ в регіон. Одного з підозрюваних уже взято під варту.

У відповідь міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не отримував від Києва офіційних повідомлень про викриття агентів угорської розвідки в Закарпатській області. Він звинуватив Україну в поширенні антиугорської пропаганди, назвавши її «в багатьох випадках безпідставною». Сійярто також наголосив, що Угорщина досі не отримала офіційної інформації щодо цього інциденту.