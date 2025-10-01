Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

На Одещині внаслідок негоди загинуло 9 осіб, зокрема одна дитина (фото)

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

В Одесі внаслідок негоди, що почалася 30 вересня, загинули дев’ять осіб, зокрема одна дитина, повідомила пресслужба ДСНС. Попри складні погодні умови, «Укрзалізниця» зазначила, що всі пасажирські поїзди продовжують курсувати до та з Одеси.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі 

  • Рятувальники працювали всю ніч, визволяючи людей із затоплених зон, евакуюючи транспорт та відкачуючи воду з будівель. Також вночі шукали зниклу дівчину, яку знайшли вранці. Загалом ДСНС врятувала 362 людини та евакуювала 227 транспортних засобів. 
  • До операцій залучили 255 рятувальників і 68 одиниць техніки. Роботи тривають, адже ситуація залишається складною, особливо в Одесі та Одеському районі, де за добу випала майже двомісячна норма опадів. Це спричинило підтоплення вулиць, пошкодження інфраструктури та перебої з електропостачанням.
На Одещині внаслідок негоди загинуло 9 осіб, зокрема одна дитина (фото) /Фото 1

Наслідки негоди Фото: ДСНС

На Одещині внаслідок негоди загинуло 9 осіб, зокрема одна дитина (фото) /Фото 2

Наслідки негоди Фото: ДСНС

На Одещині внаслідок негоди загинуло 9 осіб, зокрема одна дитина (фото) /Фото 3

Наслідки негоди Фото: ДСНС

Попередній слайд
Наступний слайд
  • Синоптики прогнозують, що зливи триватимуть і 1 жовтня. 
  • «Укрзалізниця» повідомила, що для забезпечення руху поїздів використовуються резервні тепловози зі зниженою швидкістю задля безпеки. Деякі рейси курсують за зміненими маршрутами, можливі незначні затримки.

Контекст 

Злива, що розпочалася 30 вересня, спричинила в Одесі та області проблеми з електропостачанням і затоплення вулиць. У зв’язку з цим школи в Одесі 1 жовтня перейшли на дистанційне навчання. «Нова пошта» попередила про можливі затримки в доставці посилок через негоду.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні