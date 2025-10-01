В Одесі внаслідок негоди, що почалася 30 вересня, загинули дев’ять осіб, зокрема одна дитина, повідомила пресслужба ДСНС. Попри складні погодні умови, «Укрзалізниця» зазначила , що всі пасажирські поїзди продовжують курсувати до та з Одеси.

Деталі

Рятувальники працювали всю ніч, визволяючи людей із затоплених зон, евакуюючи транспорт та відкачуючи воду з будівель. Також вночі шукали зниклу дівчину, яку знайшли вранці. Загалом ДСНС врятувала 362 людини та евакуювала 227 транспортних засобів.

До операцій залучили 255 рятувальників і 68 одиниць техніки. Роботи тривають, адже ситуація залишається складною, особливо в Одесі та Одеському районі, де за добу випала майже двомісячна норма опадів. Це спричинило підтоплення вулиць, пошкодження інфраструктури та перебої з електропостачанням.

Наслідки негоди Фото: ДСНС

Синоптики прогнозують, що зливи триватимуть і 1 жовтня.

«Укрзалізниця» повідомила, що для забезпечення руху поїздів використовуються резервні тепловози зі зниженою швидкістю задля безпеки. Деякі рейси курсують за зміненими маршрутами, можливі незначні затримки.

Контекст

Злива, що розпочалася 30 вересня, спричинила в Одесі та області проблеми з електропостачанням і затоплення вулиць. У зв’язку з цим школи в Одесі 1 жовтня перейшли на дистанційне навчання. «Нова пошта» попередила про можливі затримки в доставці посилок через негоду.