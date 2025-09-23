Унаслідок ворожого обстрілу 23 вересня серйозних пошкоджень зазнало відділення «Укрпошти» в місті Татарбунари Одеської області. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
Деталі
- За його інформацією, жоден із працівників не постраждав.
- «Наразі завершується оцінка пошкоджень, після чого ми визначимо, чи відновлювати наявне відділення, встановлювати модульне, чи шукати нове приміщення», – пояснив він.
- Смілянський запевнив, що «Укрпошта» оперативно поінформує клієнтів, щойно буде ухвалено рішення.
Контекст
У ніч із 22 на 23 вересня ворог здійснив атаку, застосувавши три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 та 115 ударних безпілотників типу Shahed, Гербера та інших типів, повідомили у Повітряних Силах ЗСУ. Напад здійснювався з напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Гвардійське (тимчасово окупована територія Криму). Близько 60 з них були Shahed.
Відбиття повітряної атаки забезпечували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною було знищено або подавлено 103 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та інших типів у північних, південних і східних регіонах країни.
