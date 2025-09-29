Деталі

«У ніч із 27 на 28 вересня ворог здійснив масований удар по Akkerman Distillery, де виготовлявся коньяк Аznauri для українського ринку. Пошкоджено цех розливу та складські приміщення. Це серйозний удар для нашої команди та всієї галузі», – йдеться у компанії.

Наслідки обстрілу Фото: пресслужба Akkerman Distillery

За інформацією підприємства, людських жертв немає. У компанії також зазначили, що запаси готової продукції Аznauri залишилися, і її все ще можна знайти у продажу.

«Ми вже працюємо над відновленням виробництва і впевнені, що незабаром повернемося ще сильнішими», – додали в Akkerman Distillery.

Наслідки обстрілу Фото: пресслужба Akkerman Distillery

Контекст

Akkerman Distillery – підприємство в місті Білгород-Дністровський Одеської області, розташоване на березі Дністровського лиману. Виробляє вина під брендом Аznauri з сортів винограду, таких як Ркацителі, Сапераві, Шардоне, Піно Нуар та інших. Асортимент включає сортові, напівсолодкі та сухі вина у форматах 0,75 л, 1,5 л та 3 л (Bag in Box).

Виробництво модернізовано у 2019 році, встановлено обладнання європейських виробників (Arol, Bertolaso Group, Borelli Group). Ємнісний парк вміщує 2,5 млн літрів виноматеріалів, лінія розливу – 6000 пляшок на годину, загальна потужність – до 24 млн пляшок на рік.

Компанія експортує вина до Нігерії, Казахстану, Польщі, Латвії, Китаю, Румунії, Ізраїлю, США. У 2020 році вино AZNAURI PREMIUM SAPERAVI отримало золоту медаль на конкурсі Wine and Spirits Ukraine.