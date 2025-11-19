Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП провели обшуки у директора з безпеки ГК «Нафтогаз України». Про це повідомила пресслужба НАБУ 19 листопада.

Деталі

В рамках слідства жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли, йдеться у повідомленні.

Слідчі дії санкціоновані й здійснювалися відповідно до чинного законодавства. «Ці заходи не стосуються діяльності «Нафтогазу», – наголосило НАБУ.

Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування.

Контекст

Як повідомила раніше ЕП з посиланням на джерела, зранку детективи НАБУ прийшли з обшуками до нового директора з безпеки групи «Нафтогаз» Віталія Бровка. Пізніше «Нафтогаз» заявив, що в офісах групи компанії слідчі дії не проходять.

Віталій Бровко був призначений на посаду директора з безпеки групи «Нафтогаз» у серпні цього року. Раніше працював начальником департаменту нагляду за дотриманням законів органами ДБР Офісу Генерального прокурора.