Детективи НАБУ за процесуального керівництва САП провели обшуки у директора з безпеки ГК «Нафтогаз України». Про це повідомила пресслужба НАБУ 19 листопада.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- В рамках слідства жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли, йдеться у повідомленні.
- Слідчі дії санкціоновані й здійснювалися відповідно до чинного законодавства. «Ці заходи не стосуються діяльності «Нафтогазу», – наголосило НАБУ.
- Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування.
Контекст
Як повідомила раніше ЕП з посиланням на джерела, зранку детективи НАБУ прийшли з обшуками до нового директора з безпеки групи «Нафтогаз» Віталія Бровка. Пізніше «Нафтогаз» заявив, що в офісах групи компанії слідчі дії не проходять.
Віталій Бровко був призначений на посаду директора з безпеки групи «Нафтогаз» у серпні цього року. Раніше працював начальником департаменту нагляду за дотриманням законів органами ДБР Офісу Генерального прокурора.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.