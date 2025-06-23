Вперше за роки дискусій Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що відкриває шлях до множинного громадянства. Якщо його підпише президент, мільйони українців за кордоном зможуть легалізувати свій статус, а іноземці — отримати український паспорт за спрощеною процедурою. Але законопроєкт не лише про інклюзію: він також створює нові механізми захисту нацбезпеки й посилення контролю над громадянством у воєнний час. Адвокатка Поліна Марченко пояснює, за яких умов громадяни України зможуть офіційно мати громадянство інших країн та хто зможе отримати громадянство України.

Попри невдалі попередні спроби прийняти закон про множинне громадянство, 18 червня 2025 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11469 про впровадження інституту множинного громадянства. Він став одним із найбільш обговорюваних і спірних законопроєктів за останній тиждень. Що очікує громадян та новоспечених громадян України у разі його підписання президентом України.

Попри гучну назву — «Про внесення змін до законів України щодо реалізації права на набуття та збереження громадянства» — основна мета законопроєкту №11469 повʼязана із забезпеченням національної безпеки та покращення демографічної кризи в Україні шляхом спрощення порядку набуття громадянства України.

Але, як і раніше, в Україні буде діяти принцип єдиного громадянства, який означає, що незалежно від наявної кількості громадянств інших країн, у правових відносинах з Україною така особа визнається лише громадянином України.

Відразу зазначу, що чинна ст. 4 Конституції України встановлює, що в країні існує єдине громадянство. Це не заборона подвійного чи множинного громадянства. Це про той самий принцип єдиного громадянства, згідно з яким громадянин, який має український паспорт та декілька паспортів інших країн світу, все одно має права та обовʼязки як громадянин України, перебуваючи в Україні.

Що передбачає законопроєкт

Найголовніше — це офіційне визнання множинного громадянства. У разі набуття чинності законопроєкту, українці, які мають паспорти інших країн, нарешті зможуть офіційно показати громадянство інших країн і не приховувати його, як було досі.

Але, як уже зазначалося, принцип єдиного громадянства — зберігається. Згідно з ним, на території України особа, яка має множинне громадянство, вважається виключно українцем.

Розширено підстави для позбавлення українського громадянства. Його позбавляються особи, які:

Приєдналися до армії Російської Федерації або добровільно набули її громадянства після 18 років.

Добровільно отримали громадянство іншої держави після повноліття (включно з особами на тимчасово окупованих територіях).

Мета змін — позбавити громадянства тих, хто:

Перейшов на сторону країни-агресора чи окупанта.

Займається пропагандою війни або публічно підтримує збройну агресію проти України.

Створює загрози національній безпеці України.

Перелік підстав не вичерпний і може включати інші дії, що суперечать національним інтересам України згідно з законом «Про національну безпеку України». Винятком будуть випадки примусової чи автоматичної паспортизації державою-агресором.

Спрощена легалізація для іноземців, які служать Україні.

Законопроєкт розширює можливості отримання українського громадянства для іноземців та осіб без громадянства, які:

Служать у ЗСУ, Національній гвардії або інших офіційних військових формуваннях України.

Надають допомогу українським військовим у районах бойових дій.

Такі особи можуть подати документи на легалізацію статусу навіть з простроченим паспортом або документом, що підлягає обміну. Процедура діє, якщо отримання нового документа вимагає звернення до органів держави, яка:

Вчинила збройну агресію проти України.

Не визнає територіальну цілісність та суверенітет України.

Відмовляється визнавати протиправність посягань на українську територіальну цілісність.

Деталізація випадків множинного громадянства. Законопроєкт деталізує випадки, коли українці можуть мати подвійне громадянство.

Автоматичне набуття:

Дитина отримала українське громадянство при народженні та одночасно громадянство іншої держави.

Українська дитина набула громадянство через усиновлення іноземцями.

Громадянин України автоматично отримав інше громадянство через шлюб з іноземцем.

Повнолітній українець автоматично набув друге громадянство за законами іноземної держави (але не отримував відповідних документів).

Порядок набуття громадянства України для іноземців спрощено для громадян країн, які потрапляють до спеціального переліку. Кабінет Міністрів України протягом двох місяців має визначити цей список держав, зокрема враховуючи, чи запроваджували ці країни санкції проти Росії.

Ключова умова — у всіх випадках друге громадянство набувається автоматично або через спрощену процедуру, без активних дій особи для його отримання.

Винятки з множинного громадянства

Дозвіл на подвійне громадянство не діє, якщо друге громадянство належить державі-агресору, державі-окупанту або країні, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України чи відмовляється визнавати протиправність посягань на українську територію.

Ризики законопроєкту

Законопроєкт є важливим кроком для збереження демографічної ситуації в Україні та спрощення умов легалізації. Він полегшує отримання українського громадянства для іноземців-військовослужбовців, українців за походженням та біженців. Водночас документ передбачає «очищення» від громадян, які підтримують збройну агресію проти України.

Однак законопроєкт має суттєві недоліки, повʼязані з недостатнім захистом права на громадянство для українців, які перебувають на тимчасово окупованих територіях та окупованому Росією Кримському півострові. Ці категорії громадян потребують додаткових механізмів захисту та відновлення громадянства, що має бути враховано при доопрацюванні документа.

Але законопроєкт ще не підписаний президентом та не набрав законної сили.