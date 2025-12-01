Підписка від 25 грн
НБУ оштрафував «Є гроші» майже на 3 млн грн за порушення обмеження ставок мікрокредитування

Національний банк України оштрафував фінансову компанію «Є гроші» на понад 2,8 млн грн через численні порушення прав споживачів під час надання мікрокредитів, повідомляється на сайті НБУ 1 грудня.

  • Основна проблема полягала в тому, що компанія встановлювала денну процентну ставку вище дозволеного законом максимуму в 1%, що є прямим порушенням закону «Про споживче кредитування», зазначив регулятор.
  • Також компанія вимагала від клієнтів додаткові платежі, не враховані у розрахунку денної процентної ставки, застосовувала до клієнтів штраф і пеню за одне й те саме порушення тощо.
  • Крім виписаного штрафу Нацбанк надіслав письмове застереження з вимогою негайно усунути порушення та вжити заходів, щоб вони не повторювалися в майбутньому.
  • Основною бенефіціаркою компанії, за даними на сайті НБУ, є Віолетта Полянська. Згідно з даними YouControl, дохід компанії у 2024 році становив понад 1,6 млрд грн.

Контекст

У листопаді 2023-го Верховна Рада ухвалила законодавче обмеження ставок за мікрокредитами на рівні 1% в день, яке ініціював НБУ. Відповідний законопроєкт розглядали понад рік, нові правила набрали чинності у серпні 2024-го року. Основна мета обмежень – припинення практик «хижацького кредитування» серед мікрофінансових установ.

У 2025 році НБУ повідомив, що більшість МФО не виконують цю норму закону.

