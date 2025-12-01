Національний банк України оштрафував фінансову компанію «Є гроші» на понад 2,8 млн грн через численні порушення прав споживачів під час надання мікрокредитів, повідомляється на сайті НБУ 1 грудня.

Деталі

Основна проблема полягала в тому, що компанія встановлювала денну процентну ставку вище дозволеного законом максимуму в 1%, що є прямим порушенням закону «Про споживче кредитування», зазначив регулятор.

Також компанія вимагала від клієнтів додаткові платежі, не враховані у розрахунку денної процентної ставки, застосовувала до клієнтів штраф і пеню за одне й те саме порушення тощо.

Крім виписаного штрафу Нацбанк надіслав письмове застереження з вимогою негайно усунути порушення та вжити заходів, щоб вони не повторювалися в майбутньому.

Основною бенефіціаркою компанії, за даними на сайті НБУ, є Віолетта Полянська. Згідно з даними YouControl, дохід компанії у 2024 році становив понад 1,6 млрд грн.

Контекст

У листопаді 2023-го Верховна Рада ухвалила законодавче обмеження ставок за мікрокредитами на рівні 1% в день, яке ініціював НБУ. Відповідний законопроєкт розглядали понад рік, нові правила набрали чинності у серпні 2024-го року. Основна мета обмежень – припинення практик «хижацького кредитування» серед мікрофінансових установ.

У 2025 році НБУ повідомив, що більшість МФО не виконують цю норму закону.