Національний банк України оштрафував двох небанківських надавачів платіжних послуг та виніс їм письмові застереження. Про це повідомляє пресслужба НБУ 18 листопада.

Деталі

Зазначається, що за порушення законодавства у сфері платіжного ринку й захисту прав споживачів фінансових послуг регулятор оштрафував: ТОВ «ФК «ЕВО» (RozetkaPay) – на 13,6 млн грн. Порушення виявлено під час планової перевірки у червні–серпні 2025 року.

ТОВ «ФК МБК» (Portmone) – на 7,8 млн грн. Порушення зафіксовано за результатами перевірки у березні–травні 2025 року.

Обидві компанії зобов’язані сплатити штрафи протягом 14 днів із дня отримання відповідних постанов НБУ, а також усунути виявлені порушення до 17 грудня 2025 року.

Контекст

RozetkaPay (ТОВ «ФК «ЕВО») – це платіжний сервіс, що працює в екосистемі Rozetka та забезпечує прийом онлайн- і офлайн-платежів. Компанія є частиною групи Rozetka-EVO, до якої входить найбільший український онлайн-ритейлер Rozetka, а також маркетплейси Prom.ua, Bigl.ua, Crafta.ua та інші проєкти.

ТОВ «ФК МБК» (Portmone Group), що на 100% належить казахстанській Kaspi Pay LLC (група Kaspi.kz), має ліцензію НБУ на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків. За підсумками 2024 року компанія отримала чистий прибуток 30,09 млн грн, що на 3% нижче показника 2023 року (31,00 млн грн).