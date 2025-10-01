Онлайн‑ритейлер Rozetka , що входить до групи Rozetka-EVO, запустив кредитну картку в партнерстві з Unex Bank та платіжною системою Mastercard . Картка інтегрована з фінансовою компанією RozetkaPay. Що отримує користувач?

Rozetka 26 вересня оголосила про запуск кобрендингових кредитних карток для клієнтів. Випуском карток займається Unex Bank Томаша Фіали та Івана Світека. Власники карток Rozetka отримують спеціальні пропозиції, пільгові умови для покупок та можливість отримати розстрочку на товари, обіцяють розробники. Оформити картку можна онлайн.

Це вже не перший кейс, коли ритейлер випускає власні платіжні картки у партнерстві з банками. Подібні картки пропонують «Епіцентр», АТБ та «Сільпо».