Тренд серед ритейлерів. Rozetka – четверта торгова мережа, яка запустила власні платіжні картки. Як компанія може заробити на цьому

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

3 хв читання

Кредитні картки Rozetka /колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

Rozetka запустила власну кредитну картку Фото колаж Аліна Кохан для Forbes Ukraine

Онлайн‑ритейлер Rozetka, що входить до групи Rozetka-EVO, запустив кредитну картку в партнерстві з Unex Bank та платіжною системою Mastercard. Картка інтегрована з фінансовою компанією RozetkaPay. Що отримує користувач?

Rozetka 26 вересня оголосила про запуск кобрендингових кредитних карток для клієнтів. Випуском карток займається Unex Bank Томаша Фіали та Івана Світека. Власники карток Rozetka отримують спеціальні пропозиції, пільгові умови для покупок та можливість отримати розстрочку на товари, обіцяють розробники. Оформити картку можна онлайн.

Це вже не перший кейс, коли ритейлер випускає власні платіжні картки у партнерстві з банками. Подібні картки пропонують «Епіцентр», АТБ та «Сільпо».

