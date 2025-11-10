Олексій Миропольський очолив напрям корпоративного бізнесу у NovaPay, повідомила пресслужба компанії. До того він понад чотири роки був комерційним директором в RozetkaPay.
Деталі
- На новій посаді Миропольський відповідатиме за формування та реалізацію стратегії розвитку B2B-напрямку, запуск нових продуктів для підприємців, розширення клієнтської бази та підвищення ефективності корпоративних сервісів.
- «Українському бізнесу потрібні фінансові рішення, які економлять час, скорочують витрати і дають більше простору для розвитку, саме над цим хочу працювати у NovaPay», – коментує він.
- Призначення Миропольського є частиною стратегії NovaPay з побудови комплексної фінансової екосистеми для різних сегментів – від приватних користувачів до великого бізнесу, йдеться у повідомленні пресслужби.
Контекст
Миропольський з лютого по травень 2017-го очолював відділ емісії карток в Укрпошті. Згодом понад рік працював на посаді директора з розвитку бізнесу в платіжній системі 4bill.io.
З червня 2018-го по грудень 2020-го був комерційним директором в міжбанківській електронній платіжній системі Portmone. У січні 2021-го став комерційним директором з еквайрингу в фінансовій компанії EasyPay, а через півроку перейшов на ту ж посаду у онлайн-платіжний сервіс від маркетплейса Rozetka, групи компаній «ЕVO», RozetkaPay.
Два місяці тому у NovaPay змінилось керівництво – на посаді СЕО Андрія Кривошапка замінив Ігор Сироватко. Це шоста кадрова зміна у топменеджменті з початку року у групі компаній Nova Вячеслава Климова та Володимира Поперешнюка.
У Новій пошті з 1 січня 2026-го також зміниться СЕО. Ним стане нинішній операційний директор компанії Євген Тафійчук. До кінця 2025-го обов’язки СЕО продовжить виконувати чинний керівник Олександр Бульба, після чого відбудеться передача повноважень.
