Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) 18 листопада ухвалила рішення про реєстрацію випуску акцій «Київміськбуд», повідомляє компанія. Забудовник отримає тимчасове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.

Деталі

«Отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій є ключовим етапом у процесі докапіталізації компанії», – коментує в. о. голови правління «Київміськбуд» Світлана Самсонова.

Надалі передбачено присвоєння міжнародного ідентифікатора цінних паперів (ISIN) акціям, депонування тимчасового глобального сертифіката у Національному депозитарії України, а також укладання договору купівлі-продажу цінних паперів. Єдиним покупцем буде територіальна громада Києва.

Процедуру докапіталізації планують завершити до кінця грудня 2025-го, йдеться в повідомленні «Київміськбуду».

Контекст

У жовтні 2024 року Київрада проголосувала за докапіталізацію ПрАТ «ХК «Київміськбуд» на суму 2,56 млрд грн через випуск і викуп додаткових акцій.

23 червня 2025-го на дистанційних зборах акціонери «ХК «Київміськбуд» підтримали рішення про збільшення статутного капіталу на 2,56 млрд грн шляхом випуску додаткових простих іменних акцій. У загальних зборах мали право брати участь 2114 акціонерів, зареєструвались лише два, вказано у протоколі зборів.

Територіальна громада Києва є власником контрольного пакета акцій «Київміськбуду» – 80%. Ще 19,95% належать фізичним особам – загалом 2119.

«Київміськбуд» випустить 10 млрд іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна.

Єдиним учасником розміщення, тобто покупцем, виступить територіальна громада міста Києва, представлена Департаментом комунальної власності. Частка громади у статутному капіталі «Київміськбуду» після завершення розміщення зросте до 99,87%.

Надходження 2,56 млрд грн в межах докапіталізації «Київміськбуду» очікували у жовтні–листопаді, повідомляла пресслужба компанії 14 серпня 2025-го. Процес загальмував, одна з причин – нестача коштів у бюджеті міста. Кошти вишукували поетапно. Частина з необхідних 2,56 млрд грн – 900 млн грн – була закладена в бюджет у червні 2025 року. Бюджетна комісія і Київрада 9 жовтня 2025-го схвалила виділення 800 млн грн на докапіталізацію «Київміськбуду», 6 листопада 2025-го – ще 860 млн грн.