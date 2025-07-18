Акціонери «ХК «Київміськбуд» підтримали рішення про збільшення статутного капіталу на 2,56 млрд грн. Компанія випустить 10,24 млрд акцій, розміщення заплановано з 1 жовтня по 28 листопада 2025 року, йдеться в пресрелізі «Київміськбуду» від 18 липня.

Ключові факти

23 червня на дистанційних зборах акціонери ПрАТ «ХК «Київміськбуд» підтримали рішення про збільшення статутного капіталу на 2,56 млрд грн шляхом випуску додаткових простих іменних акцій. Це рішення прийнято для фінансової стабілізації компанії та забезпечення виконання зобовʼязань перед інвесторами, йдеться в пресрелізі.

«Київміськбуд» випустить 10,24 млрд нових акцій номінальною вартістю 0,25 грн кожна. Емісія відбуватиметься без здійснення публічної пропозиції.

Єдиним учасником розміщення, тобто покупцем акцій, виступить територіальна громада міста Києва, яка реалізує свої права через Департамент комунальної власності Київської міської державної адміністрації. Після завершення процесу частка громади у статутному капіталі товариства зросте з 80% до приблизно 99,87%.

«Докапіталізація стала вимушеним, але стратегічно обґрунтованим рішенням, спрямованим на стабілізацію фінансового стану компанії та забезпечення продовження реалізації житлових будівельних проєктів», – прокоментувала в. о. голови правління «Київміськбуду» Світлана Самсонова. Залучені інвестиції підуть на відновлення будівництва житлових комплексів та посилення економічної стійкості підприємства, додала вона.

Етапи* докапіталізації:

Підготовка фінансової звітності за перше півріччя 2025 року – до 30 липня 2025 року. Реалізація механізму обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які голосували проти рішення про емісію, – до 3 вересня 2025 року. Подання пакету документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – орієнтовно, до 1 серпня 2025 року. Отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій – у строк до 25 робочих днів з моменту подання документів Присвоєння міжнародного ідентифікаційного номера (ISIN) акціям, оформлення та депонування тимчасового глобального сертифіката – після отримання тимчасового свідоцтва, але не пізніше 25 вересня 2025 року. Проведення розміщення акцій – з 1 жовтня по 28 листопада 2025 року

*орієнтовні терміни

Контекст

Територіальна громада Києва є власником контрольного пакета акцій «Київміськбуду» в кількості 52 910 760 простих бездокументарних іменних акцій. Частка Києва становить 80% статутного капіталу «Київміськбуду».

Ще 19,95% належать фізичним особам – загалом 2119. Найбільші акціонери – фізичні особи В’ячеслав Супруненко (3%) та Станіслав Маринюк (2,3%). Лише 0,045% належать юридичним особам – «Тект», «Тект Ріелті», «Міськбудтранс», «Автотранспортне підприємство №3».

У загальних зборах мали право брати участь 2114 акціонерів, зареєструвались лише два, вказано у протоколі зборів.

Через війну компанія «Київміськбуд» зупиняла будівництво і повноцінно його не відновила. Потребують завершення понад 120 будинків.

Роботи зараз проводять на кількох ЖК високої готовності (ЖК «Подол Град» (6 і 7 черги), ЖК Twin House) і введених, але не підключених будинках (ЖК Freedom, «Шевченківський», «Райдужний»), повідомили у пресслужбі забудовника в червні 2025-го.