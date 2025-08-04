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Крок до порятунку. «Київміськбуд» розпочав процедуру емісії 10 млрд акцій

Тетяна Антонюк /з особистого архіву
Тетяна Антонюк
Forbes

1 хв читання

«Холдингова компанія «Київміськбуд» розпочала процедуру емісії 10 млрд акцій. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла до розгляду пакет документів на їх реєстрацію, повідомила пресслужба компанії 4 серпня.

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Ключові факти

  • «Київміськбуд» випустить 10 млрд іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна, з періодом розміщення з 1 жовтня по 28 листопада 2025 року. 
  • «Отримали підтвердження від НКЦПФР про прийняття поданих документів (на реєстрацію акцій. – Forbes) у роботу», – зазначив Владислав Андронов, заступник голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень, голова наглядової ради ПрАТ «ХК «Київміськбуд».
  • Єдиним учасником розміщення, тобто покупцем, виступає територіальна громада міста Києва, представлена Департаментом комунальної власності. 
  • Частка громади у статутному капіталі «Київміськбуду» після завершення розміщення зросте з 80% до 99,87%.
  • Наступний етап – отримання тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. Строк – до 25 робочих днів з моменту прийняття пакету документів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Контекст

У жовтні 2024 року Київрада проголосувала за докапіталізацію ПрАТ «ХК «Київміськбуд» на суму 2,56 млрд грн через випуск і викуп додаткових акцій. 

«Докапіталізація дає шанс відновити будівництво», – говорить Світлана Самсонова, в.о. голови правління — президента ПрАТ «ХК «Київміськбуд».

У 2022 році роботи на будівельних майданчиках забудовника зупинилися й повністю не відновилися. Потребують завершення понад 120 будинків. У 2024-му «Київміськбуд» вів роботу лише на шести обʼєктах з високим ступенем готовності і незначними витратами. 

У червні 2025-го роботи проводили на ЖК з високим ступенем готовності (ЖК «Подол Град» (6 і 7 черги), ЖК Twin House) і введених, але не підключених будинках (ЖК Freedom, «Шевченківський», «Райдужний»), повідомили у пресслужбі забудовника.

Загалом для відновлення будівництва житлових комплексів «Київміськбуду» потрібно 4,8 млрд грн

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