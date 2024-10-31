Київ вирішив докапіталізувати «Київміськбуд» на 2,6 млрд грн

Київ планує здійснити докапіталізацію ПрАТ «ХК «Київміськбуд» на суму 2,56 млрд грн, повідомляє Київрада. За відповідний проєкт рішення проголосували 73 депутати на пленарному засіданні Київради. Депутати закликали уряд бути «солідарним» у вирішенні питання активізації будівництва ЖК «Київміськбуду». Загалом для відновлення будівництва ЖК компанія потребує 4,8 млрд грн.

Ключові факти

Комісія щодо вирішення проблемних питань, пов’язаних з діяльністю «Київміськбуду», розробила проєкт рішення про звернення до Кабінету Міністрів щодо компенсації «Київміськбуду» сумарного запланованого збитку, пов’язаного з добудовою проєктів будівництва «Укрбуд», що було підтримано 78 депутатами.

На сьогодні за ПрАТ обліковуються 24 будівельні майданчики. Це понад 120 житлових будинків, 548 674 кв м житлової площі.

За даними аудиторської компанії «Бейкер Тіллі Україна», сумарний запланований збиток компанії, повʼязаний із добудовою проєктів «Укрбуду», становить 2,28 млрд грн за цінами 2023 року.

Визначений очікуваний збиток не є результатом власної господарської діяльності, а повʼязаний винятково з добудовою переданих обʼєктів.

Контекст

Територіальна громада Києва є власником контрольного пакета акцій «Київміськбуду» в кількості 52 910 760 простих бездокументарних іменних акцій. Частка Києва становить 80% статутного капіталу «Київміськбуду».

На ПрАТ «ХК «Київміськбуд» у 2020 році були покладені зобовʼязання щодо добудови житлових комплексів, які первинний забудовник, «Укрбуд», не зміг побудувати. Добудова здійснюється на виконання розпорядження Кабінету Міністрів від 17 червня 2020 року №772-р.

У 2024-му «Київміськбуд» загалом вів роботу лише на шести обʼєктах, у яких високий ступінь готовності, незначні витрати на будівельні роботи і можна згенерувати кошти всередині обʼєктів, розповів в інтерв’ю Forbes Ukraine очільник «Київмісьбуду» Василь Олійник. Пʼять із шести – це проєкти «Укрбуду».

Потребують завершення ще понад 120 будинків, очікують на свою нерухомість близько 40 000 громадян – інвестори «Київміськбуду» та «Укрбуду».

Для відновлення будівництва житлових комплексів «Київміськбуду» потрібно 4,8 млрд грн. З них 2,28 млрд грн проситимуть у держави, 2,56 млрд грн – у Київської міської державної адміністрації.