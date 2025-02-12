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Понад 260 000 українців чекали на бета-тест застосунку Revolut

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

1 хв читання

До листа очікування бета-тесту застосунку Revolut долучилися понад 260 000 охочих, розповів в інтерв’ю Forbes Ukraine керівник запуску нових ринків Дмитро Стрельчук.  

Деталі

  • «В Україні найбільша зацікавленість від користувачів, у порівнянні з іншими країнами, де зараз йде процес запуску, – ділиться Стрельчук. – Наприклад, в Індії та Мексиці було на 20% користувачів менше, але й ринок значно більший», – додав він. 
  • Думаю, на це вплинуло, те що один із засновників Влад Яценко, – українець, вважає Стрельчук. Також Revolut зробив велику кількість благодійних ініціатив для українців
  • Застосунком Revolut щомісяця користується близько 100 000 українців. Це користувачі, які залишилися з необанком ще з 2022-го. Тоді Revolut тимчасово відкрив банківські карти для Українців, які знаходились за кордоном.   

Контекст 

Бета-версія застосунку Revolut стала доступною в Україні наприкінці минулого року. Серед запропонованих функцій: перекази між рахунками Revolut та валютними картками інших банків, інвестиції у криптовалюту та цінні метали, консьєрж-сервіс у якому можна забронювати готель чи тур, а також одноразова картка для безпечних покупок в інтернеті. 

У застосунку були доступні три види карток: віртуальна, фізична та одноразова. Віртуальна картка випускається безкоштовно, фізичну картку можна було замовити за €3,99 з доставкою в Україну.

Також в бета-версії можна було обрати з-поміж трьох тарифних планів: Standard – безкоштовно; Premium – щомісячний платіж €7,99, загальна річна вартість у разі щомісячних платежів – €95,88 або річний платіж €82; Metal – щомісячний платіж €10,99, або річний платіж €100.

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