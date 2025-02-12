Понад 260 000 українців чекали на бета-тест застосунку Revolut

Деталі

«В Україні найбільша зацікавленість від користувачів, у порівнянні з іншими країнами, де зараз йде процес запуску, – ділиться Стрельчук. – Наприклад, в Індії та Мексиці було на 20% користувачів менше, але й ринок значно більший», – додав він.

Думаю, на це вплинуло, те що один із засновників Влад Яценко, – українець, вважає Стрельчук. Також Revolut зробив велику кількість благодійних ініціатив для українців .

. Застосунком Revolut щомісяця користується близько 100 000 українців. Це користувачі, які залишилися з необанком ще з 2022-го. Тоді Revolut тимчасово відкрив банківські карти для Українців, які знаходились за кордоном.

Контекст

Бета-версія застосунку Revolut стала доступною в Україні наприкінці минулого року. Серед запропонованих функцій: перекази між рахунками Revolut та валютними картками інших банків, інвестиції у криптовалюту та цінні метали, консьєрж-сервіс у якому можна забронювати готель чи тур, а також одноразова картка для безпечних покупок в інтернеті.

У застосунку були доступні три види карток: віртуальна, фізична та одноразова. Віртуальна картка випускається безкоштовно, фізичну картку можна було замовити за €3,99 з доставкою в Україну.

Також в бета-версії можна було обрати з-поміж трьох тарифних планів: Standard – безкоштовно; Premium – щомісячний платіж €7,99, загальна річна вартість у разі щомісячних платежів – €95,88 або річний платіж €82; Metal – щомісячний платіж €10,99, або річний платіж €100.