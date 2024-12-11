Застосунок британської фінтех-компанії Revolut українізувався

У застосунку британської фінтех-компанії Revolut, співзасновником якої є українець Влад Яценко, зʼявилася українська мова, йдеться у пресрелізі компанії. З 2022 року в Україну переказано понад €1 млрд за допомогою Revolut.

Деталі

Відтепер інтерфейс застосунку Revolut повністю доступний українською. Таким чином компанія хоче забезпечити якісний користувацький досвід для клієнтів по всій Європі, йдеться у повідомленні.

З 2022 року за допомогою Revolut в Україну переказано понад €1 млрд. Список найактивніших відправників очолили Німеччина, Велика Британія, Ірландія, Польща й Нідерланди.

За даними компанії, понад 700 000 українців у Великій Британії та на території всієї Європейської економічної зони користуються послугами Revolut – найбільше користувачів у Польщі (27%), Німеччині (17%) й Великій Британії (6%).

Контекст

Revolut заснована Миколою Сторонським і Владом Яценком у 2015 році. Компанія пропонує фінансові послуги через додаток і не має фізичних відділень.

У 2021-му Revolut став найдорожчим стартапом Великої Британії, залучивши $800 млн за оцінки $33 млрд. Той же рік став першим прибутковим для необанку – £26,3 млн.

Фінтех-стартап подав заявку на банківську ліцензію ще в січні 2021 року. До цього Revolut отримав європейську банківську ліцензію від Банку Литви.

У серпні цього року Revolut отримала торговельну ліцензію від британського фінансового регулятора, яка дозволяє їй пропонувати торгівлю акціями, що котируються на біржах Великої Британії та ЄС. Того ж місяця компанія отримала оцінку в $45 млрд, що зробило її однією з найдорожчих фінтех-компаній Європи.