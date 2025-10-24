Після масованих російських атак «Укрзалізниці» довелося оперативно перебудувати логістику руху — компанія застосовує резервну тягу, об’їзні маршрути та комбіноване транспортування 23 жовтня. Незважаючи на пошкодження інфраструктури, рух поїздів забезпечено на всіх основних напрямках, проте є затримки у трьох регіонах, повідомляє «УЗ».

Деталі

Унаслідок нічних обстрілів на Кіровоградщині пошкоджено ділянку залізниці, однак пожежі були швидко ліквідовані, а рух відновлено по обох коліях. Пасажирські рейси пройшли ділянку під резервними тепловозами, що дозволило уникнути повної зупинки перевезень.

Затримки на знеструмленій ділянці торкнулися чотирьох поїздів через рух під резервними тепловозами: №51/52 Одеса – Запоріжжя, №127/128 Львів – Запоріжжя, №7/8 Харків – Одеса, №53/54 Дніпро – Одеса. Середній час затримки – більше 2 годин.

Через наслідки обстрілів на Харківщині «Укрзалізниця» змушена змінювати маршрути поїздів і застосовувати комбіновану логістику. У ніч на 23 жовтня пасажирів рейсу №92/91 Краматорськ – Одеса – Краматорськ доправили автобусами за підтримки місцевої влади. Також було змінено маршрут поїзда №103/104 Краматорськ – Львів, яким попри затримку провели планову евакуацію 19 маломобільних пасажирів.

Сьогодні об’їзним маршрутом через Мерефу з орієнтовною затримкою близько двох годин рухаються поїзди №102 Херсон – Краматорськ, №104 Львів – Краматорськ та №712 Київ – Краматорськ.

У Сумській області застосовується комбінована логістика потяг та автобус. Пасажирів потягу №787 Терещенська – Київ доправляють автобусами до Конотопа, де організовано посадку до поїзда №779 Суми – Київ.

Контекст

Останнім часом Росія систематично атакує об’єкти інфраструктури «Укрзалізниці» та енергетичного сектору.

7 вересня ворог здійснив потужні удари по Кременчуку, значно пошкодивши Крюківський міст – єдиний шлях через Дніпро, що з’єднує місто з населенням 200 000 осіб та весь промисловий регіон на десятки кілометрів.

17 вересня Росія атакувала підстанції «Укрзалізниці», що спричинило затримки пасажирських поїздів на одеському та дніпровському напрямках, повідомила компанія.

У ніч на 2 жовтня ворог завдав масованого удару по об’єктах «Укрзалізниці» в Одесі та Конотопі на Сумщині.

У ніч проти 7 жовтня Росія атакувала на Полтавщині локомотивне депо, дистанцію енергопостачання та тягові підстанції.