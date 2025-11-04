На фінансування «Укрзалізниці» уряд виділить у 2025 році 13 млрд грн, ще 16 млрд грн компанія отримає від держави у 2026-му. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 4 листопада під час спілкування урядовців із журналістами, пише «Радіо Свобода» .

Деталі

16 млрд – це різниця квитка в касі і його собівартості, зазначила Свириденко. За її словами, цьогоріч вперше утворився суттєвий дисбаланс: раніше доходи від вантажних перевезень, які здійснювала компанія, покривали збиткові пасажирські перевезення «Укрзалізниці», собівартість квитків на які в кілька разів вища за актуальні ціни.

«Наприклад, квиток до Херсона коштує приблизно 200 гривень, а його реальна собівартість у чотири рази більша», – пояснила Свириденко.

Найбільші втрати УЗ – у перевезенні металургії та вугілля, наголосив голова правління компанії Олександр Перцовський. За його словами, раніше саме ці категорії складали 60% обсягу вантажних перевезень компанії. «Більше половини обсягів вантажу ми втратили через наближення фронту», – зазначив Перцовський.

Зараз дальнє слідування «Укрзалізниці» приносить компанії 7 млрд грн доходів, за даними голови УЗ. Водночас, за його словами, видатки досягають 20 млрд грн, зокрема, на заробітні плати працівників та на електроенергію. Різницю в 13 млрд грн компенсує держава.

Контекст

Збитки «Укрзалізниці» від пасажирських перевезень минулого року перевищили 18 млрд грн, а у 2025-му, попри виділення 4,3 млрд грн на компенсацію, прогнозовано сягнуть понад 22 млрд грн. Водночас у середньому доходи у пасажирському сегменті покривають лише приблизно 40% витрат.

Станом на кінець 2024 року загальний зовнішній борг УЗ досяг $1,4 млрд, з яких 77% становлять єврооблігації. У 2025 році компанія має погасити $52 млн основного боргу, а в 2026-му – $797 млн, зокрема $703 млн – за єврооблігаціями.

Кожен українець матиме право на 3000 км безкоштовних поїздок залізницею, оголосив 1 листопада президент Володимир Зеленський. Коли і як це діятиме – невідомо. Програма пропрацьовується, уточнюють у пресслужбі УЗ. Відомо напевно – рішення влетить держбюджету у копійку. Наскільки відчутно і яку користь програма може принести «Укрзалізниці», читайте в матеріалі Forbes Ukraine.