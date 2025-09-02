Національний банк очікує зростання попиту на валюту в найближчі місяці, однак не до рівнів 2024 року, коли він сягав до $1 млрд щомісяця. У серпні населення купило іноземної валюти на $356 млн проти $777 млн роком раніше, що свідчить про «стабілізацію ринку та ефективність політики регулятора». Про це сказав перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтервʼю «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

У червні-липні чистий попит тримався на рівні $270–280 млн, що майже не відрізняється від травневих $250 млн, зазначив Ніколайчук. На його думку, значна частина валютного попиту була реалізована торік, коли українці вперше отримали можливість вільно купувати валюту після тривалих обмежень.

Водночас у 2025-му населення все частіше обирає інструменти в гривні, які дають прогнозований дохід і виглядають безпечнішими за долари чи євро «під матрацом».

НБУ продовжує роботу над поверненням валютної виручки, що дає відчутні результати, зазначив Ніколайчук. У 2024 році надходження від експорту зросли на $7,9 млрд, або 19,5%, порівняно з попереднім роком. У першому півріччі 2025-го динаміка майже не відрізнялася від торішньої.

Ніколайчук зазначив, що після переходу до керованої гнучкості курсу восени 2023-го валютно-курсова політика НБУ стала частиною монетарного інструментарію для досягнення цінової стабільності та інфляційної цілі у 5%.

Контекст

НБУ активно втручається у валютний ринок, щоб покривати дефіцит валюти та згладжувати курсові коливання. У 2024 році НБУ продав $34,8 млрд, а у четвертому кварталі – $11,4 млрд, що стало максимальним обсягом за історію.

Значний внесок у пропозицію валюти робить міжнародна фінансова допомога. У 2024 році Україна отримала $42 млрд, що компенсувало витрати НБУ на інтервенції ($34,8 млрд).

З 2024 року НБУ послаблює обмеження, дозволяючи бізнесу проводити валютні операції, наприклад, для сплати ПДВ у ЄС чи купонних платежів за єврооблігаціями. Водночас введено заходи для запобігання відтоку капіталу, такі як уточнення умов купівлі валюти бізнесом та заборона завершення валютного нагляду за певними операціями.

НБУ 29 серпня опублікував дані платіжного балансу за січень–липень 2025 року. У липні дефіцит зовнішньої торгівлі майже повторив антирекорд минулого місяця і становив $5 млрд. А дефіцит поточного рахунку виявився найбільшим за всю історію України: $4,1 млрд. Такий значний дефіцит у липні частково покрився за рахунок міжнародної допомоги, частково за рахунок резервів НБУ (скоротилися на $2 млрд).