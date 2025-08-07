Міжнародні резерви України у липні скоротилися на 4,5%, до $43,03 млрд. Зниження спричинене валютними інтервенціями НБУ та виплатами за зовнішнім боргом, які лише частково компенсувалися надходженнями від міжнародних партнерів і розміщенням валютних ОВДП. Про це йдеться у повідомленні НБУ від 7 серпня.

На динаміку резервів вплинули такі ключові фактори:

Операції НБУ на валютному ринку. У липні Нацбанк продав $3,457 млрд, викупивши лише $0,3 млн. Чистий продаж валюти склав $3,457 млрд.

Надходження на користь уряду та боргові виплати. На валютні рахунки уряду надійшло $2,122 млрд, зокрема: $1,171 млрд – від ЄС у межах ініціативи G7 ERA, $513,2 млн – від МВФ за програмою EFF, $414 млн – від розміщення ОВДП, $23,9 млн – через Світовий банк. Водночас на обслуговування та погашення зовнішнього боргу витрачено $793 млн, з яких $638,5 млн пішло на ОВДП, $85,1 млн – на ОЗДП, $61,2 млн – Світовому банку, $7,1 млн – ЄС, $1,1 млн – іншим кредиторам. Окремо сплачено $2,6 млн МВФ.

Переоцінка фінансових інструментів. Завдяки зміні ринкової вартості та валютних курсів резерви зросли на $101,5 млн.

Поточний обсяг резервів забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту.

Контекст

У червні міжнародні резерви України зросли на 1,2%, до $45,1 млрд, завдяки надходженням від міжнародних партнерів, які перевищили витрати на валютні інтервенції НБУ та боргові виплати. На рахунки уряду в НБУ надійшло $4,1 млрд: $1,7 млрд – від Канади, $1,2 млрд – через Світовий банк, $1,2 млрд – від ЄС (G7 ERA). На обслуговування та погашення боргу витрачено $524 млн, зокрема $226,8 млн – Світовому банку, $286,6 млн – іншим кредиторам, $4,7 млн – ЄБРР, $4,3 млн – ОВДП, $1,6 млн – ЄС, а також $426,2 млн – МВФ. НБУ продав $3 млрд, викупив $1,3 млн, чистий продаж склав $3 млрд. Переоцінка інструментів збільшила резерви на $337,8 млн.