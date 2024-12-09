Польські виробники цементу вимагають обмеження імпорту з України після зростання на 1500%

Асоціація виробників цементу Польщі попереджає про загрозу закриття цементних заводів через збільшення імпорту українського цементу. Польські виробники вимагають захистити внутрішній ринок, оскільки постачання українського цементу до Польщі з 2019 по 2023 рік зросли на понад 1500%. Про це повідомляє Puls Biznesu 8 грудня.

Деталі

Імпорт українського цементу до Польщі у 2023 році склав 340 000 тонн, а цього року очікується, що ця цифра перевищить 500 000 тонн, з подальшим зростанням до 1,5 млн тонн у 2024 році, сказав голова асоціації Збіґнєв Пільх.

Це викликає занепокоєння серед польських виробників, оскільки Україна раніше споживала 12 млн тонн цементу на рік, але нині цей показник знизився до 4 млн тонн, що призвело до надлишку продукції, що експортується переважно до Польщі.

Основним постачальником цементу на польський ринок є Івано-Франківськцемент, який розширює свої потужності. Польські виробники вважають, що неконтрольований імпорт з України створює недобросовісну конкуренцію, оскільки українські виробники не дотримуються європейських екологічних стандартів.

Асоціація вимагає квотувати імпорт цементу з України, обмеживши безмитний ввіз на рівні середніх показників останніх трьох років. Пільх попереджає, що без цього польські цементні заводи, зокрема у Хелмі, можуть закритися, що призведе до втрати понад 1300 робочих місць. Він також вважає, що це питання має бути обговорене під час перегляду торгової угоди між Україною та ЄС у 2025 році.

Контекст

У 2022 році виробництво цементу в Україні знизилось на 51%, до 5,4 млн тонн, а споживання становило лише 35% від рівня попереднього року, повідомляє асоціація «Укрцемент». Водночас експорт цементу зменшився лише на 3,7%, до 935 тис. тонн, завдяки чому вдалося частково компенсувати падіння виробництва.

Основними типами цементу, що експортувались, були прості та білі цементи. Внутрішній ринок був повністю забезпечений продукцією вітчизняних виробників. У 2022 році підприємства випустили 16 типів цементу, зокрема популярними стали цементи зі шлаком, а виробники шукають способи зменшення викидів СО2 за рахунок зниження частки клінкеру.

В асоціації також вивчають можливість використання будівельних відходів для спалювання в цементних печах як альтернативного палива, що дозволить знизити витрати на енергоносії.

У вересні 2024 року Антимонопольний комітет України дозволив компанії CRH Ukraine придбати два цементні заводи в Україні від італійської групи Buzzi Unicem. Це стало другою найбільшою інвестиційною угодою в Україні після початку повномасштабного вторгнення. CRH заплатить €100 млн і зобовʼязується виконати ряд умов, включаючи створення холдингової компанії та забезпечення незалежного контролю над заводами.