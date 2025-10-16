Попри воєнні ризики, кадровий дефіцит і низьку ділову активність, український малий і середній бізнес утримується на плаву та поступово стабілізує роботу. Про це свідчить дослідження стану та перспектив малого та середнього бізнесу (МСБ) в умовах війни, проведене Advanter Group у період з 15 до 30 вересня. Загалом опитано 531 власника та CEO підприємств МСБ.
- Індекс ділової активності UBI (Ukrainian Business Index) станом на вересень 2025 року, становить 37,9 балів зі 100 можливих. Цей показник демонструє незначне зростання порівняно з попередніми хвилями дослідження (36,1 у липні 2025 року та 36,9 на початку року) та перебуває у зоні негативних очікувань.
- Оцінка фінансово-економічного стану компаній є переважно обережною. Зокрема, 44,6% респондентів охарактеризували стан свого підприємства як поганий або задовільний, ще 40,7% – як посередній. Лише 14,7% респондентів відзначили, що їхня компанія перебуває у доброму або відмінному фінансовому стані.
- Опитані бізнеси помірковано оцінюють перспективи до кінця 2025 року: 35,1% очікують покращення фінансово-економічного стану, 35,6% вважають, що ситуація не зміниться, а 29,4% прогнозують її погіршення.
- Лише 17,5% опитаних оцінили морально-психологічний стан працівників як добрий або відмінний (у липні – 18,9%). 35,6% назвали його посереднім, а 46,5% – задовільним або поганим.
- За дев’ять місяців 2025 року кількість працівників зменшилася в середньому на 10%. Про скорочення повідомили 41,8% компаній, тоді як 15,3% зафіксували зростання штату, а у 42,9% підприємств чисельність залишилася незмінною.
- Станом на вересень 2025 року середній рівень укомплектованості штатів у секторі МСБ становить 75,1% (у липні було 71%), що свідчить про тривалий дефіцит кадрів. Лише 27,1% компаній мають повний штат, а 23,7% – укомплектовані на 80–90% і активно шукають працівників. Загалом 70,1% підприємств відчувають відчутний або критичний дефіцит персоналу, що обмежує їхню здатність працювати стабільно й розвиватися.
- Найгостріша нестача кадрів спостерігається серед робітничих професій – про це заявили 58,2% респондентів. Ще 35% повідомили про дефіцит майстрів, лінійних керівників і технологів, а 22,6% – про складнощі з набором офісного персоналу. Лише 16,4% підприємств не відчувають проблем із кадрами.
- Основними перешкодами для відновлення та зростання підприємств малого й середнього бізнесу респонденти назвали невизначеність ситуації в країні (56,5%), нестачу платоспроможного попиту (54,8%), непередбачуваність державної політики (53,7%), обмежений доступ до капіталу (50,3%) та дефіцит кваліфікованих кадрів (46,3%).
- Серед труднощів у взаємодії з державними органами бізнес відзначив блокування податкових накладних (26,6%), відмову у бронюванні працівників (16,4%), зловживання регуляторними повноваженнями (15,3%) та тиск з боку контролюючих структур (13%).
Контекст
Дослідження підготовлено Advanter Group за підтримки Центру розвитку інновацій, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, національного проєкту Дія.Бізнес запідтримки Міністерства цифрової трансформації, Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України.
