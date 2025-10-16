Попри воєнні ризики, кадровий дефіцит і низьку ділову активність, український малий і середній бізнес утримується на плаву та поступово стабілізує роботу. Про це свідчить дослідження стану та перспектив малого та середнього бізнесу (МСБ) в умовах війни, проведене Advanter Group у період з 15 до 30 вересня. Загалом опитано 531 власника та CEO підприємств МСБ.