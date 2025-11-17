Nike переглядає стратегію у біговому сегменті після зниження частки на ринку США, який оцінюють у $7,4 млрд. Компанія відстала в біговій категорії, що призвело до втрати впливу серед бігунів, пише Bloomberg .

Деталі

Пріоритетне завдання компанії – відновлення бігового напряму, каже CEO Nike Елліот Гілл. Він наголосив, що цей сегмент залишається критично важливим для компанії.

Nike розробляє нові високошвидкісні моделі, тестує їх у власній науково-дослідній лабораторії та відновлює співпрацю з біговими клубами й магазинами, де зосереджена основна аудиторія досвідчених бігунів. Компанія порівнює свої нові рішення з ключовими конкурентами.

Під керівництвом Гілла Nike перерозподілив свою бігову продукцію на три основні лінійки. Pegasus – універсальна модель для щоденних тренувань, Vomero – як варіант підвищеної амортизації для тривалих пробіжок, а Structure – як модель із додатковою підтримкою. Кожна лінія має кілька цінових рівнів – від $140 до $230.

Минулого місяця Nike випустила модель Vomero Premium, яка має масивнішу підошву, додаткові повітряні елементи та високу амортизацію. Це робить її ближчою до грубих моделей конкурентів.

Контекст

Nike втратила частку ринку бігового взуття в США вартістю $7,4 млрд, що становить приблизно 8% ринку взуття, свідчать дані дослідницької фірми Circana. Попереднє керівництво зосереджувалося на продажі повсякденних моделей кросівок і відмовилося від продажу своєї продукції через сторонні магазини.

Кросівки для бігу називають суперкросівками, коли в них поєднуються високотехнологічні матеріали, дизайн та функціональність. Історично взуття Nike домінувало на ринку бігу, але останніми роками воно поступилося місцем конкурентам, серед яких Adidas, On і Hoka, через зміну вподобань бігунів на користь інноваційних, комфортних моделей.

Саме Hoka – ключовий конкурент, який посилив відставання Nike на ринку бігового взуття завдяки популярності своїх моделей.