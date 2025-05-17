Nike втрачає темп. Adidas і Puma перемагають на бігових трасах і в торгових війнах Трампа. Що відбувається з ринком суперкросівок для бігу? Розбір The Telegraph та FT

Донедавна Nike домінувала на ринку кросівок для бігу завдяки технологіям, які зменшували втому спортсменів та покращували їхній результат. Але в ці перегони включилися конкуренти Adidas та Puma, в кросівках яких бігають рекордсмени на марафонах в Бостоні та Лондоні. Усі три бренди намагаються поділити ринок суперкросівок, на який тепер ще й вплинула торговельна війна Дональда Трампа. The Telegraph та FT розібрались, як конкуренти Nike — Adidas і Puma — експериментують із новими технологіями, а лідер-бренд для баскетболістів змушений грати в обороні. Forbes Ukraine переказує головне з матеріалів.

Nike відкрила еру суперкросівок для бігунів і тепер ризикує втратити першість у виробництві та продажах спортивного взуття. Компанія, яка першою вивела на бігові траси пластини з вуглецевими волокнами й Zoom-піну, поступово втрачає перевагу на ринку спортивних товарів.

У цій історії одну з ролей зіграли й тарифна війна президента США Дональда Трампа, через яку у В’єтнамі мито на імпорт спортивного взуття зросло до 46%. І саме В’єтнам досі залишається центром виробництва кросівок для світових брендів взуття.

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Що робить суперкросівки «супер»

Кросівки для бігу називають суперкросівками, коли в них поєднуються високотехнологічні матеріали, дизайн та функціональність. Їх провідні виробники: Nike, Adidas, Puma, інтегрують схожі ключові компоненти, які забезпечують максимальну віддачу енергії, стабільність і комфорт. У суперкросівках для бігу головними елементами для ефективності атлета залишаються устілка, проміжна підошва, шар піни під п’ятою та пластина з вуглецевими волокнами.

Устілка у суперкросівках забезпечує базовий захист і підтримку, але робиться якомога легшою, щоби не обтяжувати ногу, пише The Telegraph. Проміжна підошва виготовляється з піноматеріалу, який мінімізує вагу кросівка і максимізує енерговіддачу. Це ключова компонента, що з’єднує верхню частину кросівка з підошвою.

Творці суперкросівок також роблять товщим шар піни під п’ятою, щоб знизити втому для бігуна та бігати довше без болю. Але цей шар не може перевищувати 40 мм – ліміт, встановлений міжнародною організацією World Athletics. Товщина вимірюється відстанню від землі до поверхні устілки.

Пластина з вуглецевими волокнами діє як пружна рейка, що проходить уздовж підошви. Вона зменшує деформацію стопи під час приземлення, стабілізує рух — особливо у фазі перекату з п’яти на носок та знижує втрату енергії на кожному кроці. Так атлет менше напружує м’язи та стає витривалішим. Втім, на деяких марафонах бігунам забороняють бігати в кросівках з вуглецевими пластинами.

Поєднання цих елементів перетворює звичайне бігове взуття на суперкросівки, які покращують ваш біговий результат.

Кросівки Vaporfly 18 від Nike, які компанія представила у лютому 2025 року. Фото Getty Images

Революція, яку започаткувала Nike

У 2016 році Nike здійснила прорив, що змінив довготривалу історію марафонського бігу. На Олімпійських іграх у Ріо 2016 року атлети бігали у моделі кросівок Nike Zoom Vaporfly 4, яка ще не надійшла в продаж, і демонстрували кращі результати, ніж раніше. Один із них — кенійський рекордсмен на довгі дистанції Еліуд Кіпчоґе — переміг у марафоні з часом 2:08:44, коли ж рекордом досі залишається 2:06:32 від Самуеля Вінжіру. Nike Zoom Vaporfly з технологією підвищення енергоефективності на 4% задала новий стандарт у змаганнях на витривалість. Пізніше Alphafly 3, а нині й прототип Alphafly 4, продовжили бігову лінійку кросівок Nike, озброєні піною Zoom-X і блоками Air Zoom.

«Від технологій не втекти», – таку думку озвучив перед стартом Лондонського марафону Кіпчоґе. Він тісно співпрацює з Nike над інноваціями й каже, що цінність суперкросівок — максимально ефективне використання енергії, яку створює бігун, а штучне її підсилення.

«Якщо ти недостатньо готовий фізично, суперкросівки не допоможуть, – пояснив Кіпчоґе Telegraph Sport. – Для перемоги важлива синергія: хороша фізична та ментальна форма у поєднанні з технологіями».

У 2017 році Nike досягла виторгу в $34,4 млрд зі зростанням на 6% порівняно з попереднім роком. Втім, чи це повʼязано із запуском Vaporfly 4, невідомо, адже обсягів продажу моделі компанія не оприлюднює. У рік релізу кросівки Vaporfly 4 стали ключовим продуктом у категорії бігового взуття, адже Nike продовжує випускати його модифікації. Однак виторг компанії за останній квартал 2025 року складає $11,3 млрд, що на 9% менше порівняно з 2024 роком за офіційною звітністю. І це попри вихід нових кросівок для бігу Pegasus Premium та Vomero 18 у січні та лютому 2025 року.

Кенійський рекордсмен на довгі дистанції Еліуд Кіпчоґе. Фото Getty Images

Adidas і Puma переписують правила гри

Після успіху Nike у топи виробників суперкросівок для бігу повернулася компанія Adidas з лінійкою Adizero Adios Pro Evo. Їх цінують за легкість у 138 г. Для порівняння, вага кросівок Nike Vaporfly — приблизно 198 г, а чим легше взуття — тим менше енергії витрачає бігун на кожен крок. У кросівках Adidas моделі Pro Evo 1 ефіопська бігунка на довгі дистанції Тігст Ассефа встановила світовий рекорд у жіночому марафоні в Лондоні у квітні 2025-го. Бігунка «зняла» з попереднього світового рекорду в жіночому марафоні 26 секунд.

Після цього модель Pro Evo 1 миттєво розпродали з офіційних магазинів, але згодом вона з’явилася на сайтах перепродажу за ціною €2970. Нова версія Pro Evo 2 коштує €534, коментує The Telegraph.

В Adidas заявляють, що змогли досягти +5% до здатності взуття повертати частину енергії, яку спортсмен вкладає під час бігу. Таких результатів вдалося добитися завдяки піноматеріалу і помітного об’єму у формі кросівок.

Кенійський бігун Алекс Мутісо, який у 2024 переміг на Лондонському марафоні у Pro Evo 1, тепер став амбасадором другої версії. «Pro Evo 2 трохи інша, мені вона подобається більше», — розповідає він The Telegraph.

Puma теж не пасе задніх. Їхня модель суперкросівок для бігу Fast-R Nitro Elite 3 показують на 3% кращу ефективність порівняно з попередніми версіями.

Атлетка Тігст Ассефа з команди Ефіопії показує свої Adidas Adizero Adios Pro Evo 1 з написом світового рекорду Лондонського марафону. Фото Getty Images

Тарифи Трампа дістались і до суперкросівок

Крім нових технологій для зменшення втоми у спортсменів, Nike також стикнулася з геополітичними проблемами. Представивши у 2025 році модель Vomero 18 як символ повернення до серйозного бігового взуття, компанія сподівалася відвоювати позиції у своїх колишніх клієнтів, які почали бігати у кросівках конкурентів. Але замість перезапуску бренд опинився в центрі торговельної війни Дональда Трампа.

Президент США запровадив новий тариф у 46% на імпорт спортивного взуття з В’єтнаму. І це додатково до вже наявного мита у 20%.

У В’єтнамі виробляється половина всього взуття Nike, а це – 130 місцевих фабрик-постачальників компанії. Adidas теж виробляє частину свого взуття у В’єтнамі, але залежить від цього регіону менше. 39% взуття компанії – виготовляється в країнах Південно-Східної Азії.

Виробники можуть перенести виробництво кросівок в інші країни, але, за словами Кріса Роджерса, керівника досліджень у сфері ланцюгів постачання в S&P Global Market Intelligence, цей процес може зайняти до двох років. Як правило, компанії планують такі зміни в операційці на горизонті п’ятирічного циклу.

Альтернативами В’єтнаму як виробничі хаби можуть стати Мексика, Бразилія, Туреччина та Єгипет, вважає аналітик Deutsche Bank Адам Кокрейн. Однак через тривалі строки дії контрактів із постачальниками будь-яке рішення почне давати реальні результати лише через 18–24 місяці.

Трамп також запровадив дзеркальні тарифи мінімум у 10% на товари з більшості країн, зокрема з Китаю та Індонезії – інших ключових країн-виробників спортивного взуття. Це означає, що Nike не може просто «перескочити» до іншого ринку. «Знайти дешевший ринок, не покидаючи планету, буде непросто», – заявив Девід Маркотт, старший віцепрезидент консалтингової компанії Kantar у сфері роздрібної торгівлі.