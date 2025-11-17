Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Nike потерял позиции из-за конкуренции с Hoka, On и другими. Как компания пытается вернуть доверие бегунов

Вероника Нановская
Вероника Нановская
Forbes

1 хв читання

Nike переглядає стратегію у біговому сегменті /Getty Images

Приоритетная задача компании – восстановление бегового направления. Фото Getty Images

Nike пересматривает стратегию в беговом сегменте после снижения доли на рынке США, который оценивается в $7,4 млрд. Компания отстала в беговой категории, что привело к потере влияния среди бегунов, пишет Bloomberg.

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Подробности

  • Приоритетная задача компании – восстановление бегового направления, говорит CEO Nike Эллиот Хилл. Он подчеркнул, что этот сегмент остается критически важным для компании.
  • Nike разрабатывает новые скоростные модели, тестирует их в собственной научно-исследовательской лаборатории и возобновляет сотрудничество с беговыми клубами и магазинами, где сосредоточена основная аудитория опытных бегунов. Компания сравнивает свои новые решения с ключевыми конкурентами.
  • Под руководством Хилла Nike перераспределил свою беговую продукцию на три основных линейки. Pegasus – универсальная модель для повседневных тренировок, Vomero – как вариант повышенной амортизации для длительных пробежек, а Structure – как модель с дополнительной поддержкой. Каждая линия имеет несколько ценовых уровней – от $140 до $230.
  • В прошлом месяце Nike выпустила модель Vomero Premium, которая имеет более массивную подошву, дополнительные воздушные элементы и высокую амортизацию. Это делает ее ближе к грубым моделям конкурентов.

Контекст

Nike потеряла долю рынка беговой обуви в США стоимостью $7,4 млрд, что составляет примерно 8% рынка обуви, свидетельствуют данные исследовательской фирмы Circana. Предыдущее руководство сосредотачивалось на продаже повседневных моделей кроссовок и отказалось от продажи своей продукции через сторонние магазины.

Кроссовки для бега называют суперкроссовками, когда в них сочетаются высокотехнологичные материалы, дизайн и функциональность. Исторически обувь Nike доминировала на рынке бега, но в последние годы она уступила место конкурентам, среди которых Adidas, On и Hoka, из-за изменения предпочтений бегунов в пользу инновационных, комфортных моделей.

Именно Hoka – ключевой конкурент, усиливший отставание Nike на рынке беговой обуви благодаря популярности своих моделей.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу
П'ятий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні