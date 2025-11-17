Nike пересматривает стратегию в беговом сегменте после снижения доли на рынке США, который оценивается в $7,4 млрд. Компания отстала в беговой категории, что привело к потере влияния среди бегунов, пишет Bloomberg .

Подробности

Приоритетная задача компании – восстановление бегового направления, говорит CEO Nike Эллиот Хилл. Он подчеркнул, что этот сегмент остается критически важным для компании.

Nike разрабатывает новые скоростные модели, тестирует их в собственной научно-исследовательской лаборатории и возобновляет сотрудничество с беговыми клубами и магазинами, где сосредоточена основная аудитория опытных бегунов. Компания сравнивает свои новые решения с ключевыми конкурентами.

Под руководством Хилла Nike перераспределил свою беговую продукцию на три основных линейки. Pegasus – универсальная модель для повседневных тренировок, Vomero – как вариант повышенной амортизации для длительных пробежек, а Structure – как модель с дополнительной поддержкой. Каждая линия имеет несколько ценовых уровней – от $140 до $230.

В прошлом месяце Nike выпустила модель Vomero Premium, которая имеет более массивную подошву, дополнительные воздушные элементы и высокую амортизацию. Это делает ее ближе к грубым моделям конкурентов.

Контекст

Nike потеряла долю рынка беговой обуви в США стоимостью $7,4 млрд, что составляет примерно 8% рынка обуви, свидетельствуют данные исследовательской фирмы Circana. Предыдущее руководство сосредотачивалось на продаже повседневных моделей кроссовок и отказалось от продажи своей продукции через сторонние магазины.

Кроссовки для бега называют суперкроссовками, когда в них сочетаются высокотехнологичные материалы, дизайн и функциональность. Исторически обувь Nike доминировала на рынке бега, но в последние годы она уступила место конкурентам, среди которых Adidas, On и Hoka, из-за изменения предпочтений бегунов в пользу инновационных, комфортных моделей.

Именно Hoka – ключевой конкурент, усиливший отставание Nike на рынке беговой обуви благодаря популярности своих моделей.