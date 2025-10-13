Нобелівську премію з економіки присудили трьом дослідникам: Джоелу Мокіру, Філіпу Агйону і Пітеру Говітту. Половину премії отримає Мокір за «відкриття передумов стабільного економічного зростання в результаті технологічного прогресу», а другу – спільно Агйон і Говітт «за розробку теорії економічного зростання через творче руйнування», йдеться у пресрелізі Нобелівського комітету від 13 жовтня.

Деталі

Дослідження лауреатів пояснюють, як інновації створюють рушійну силу розвитку економіки, замінюючи старі технології новими у безперервному циклі оновлення.

Саме ця динаміка, відома як «творче руйнування», забезпечує довготривале підвищення добробуту, продуктивності та якості життя.

Мокір, спираючись на історичні джерела, показав, що інновації почали приносити сталий ефект лише тоді, коли суспільство стало відкритим до нових ідей і зрозуміло наукові причини їхньої ефективності.

Агйон і Говітт, своєю чергою, математично описали, як нові технології витісняють старі, створюючи як можливості, так і конфлікти, що потребують грамотного регулювання.

«Роботи лауреатів показують, що економічне зростання не можна сприймати як належне. Потрібно підтримувати механізми креативного руйнування, щоб уникнути повернення до стагнації», – зазначив голова комітету премії Джон Гассле.

Оголошення лауреатів премії з економіки закриває Нобелівський тиждень.

Контекст

Нобелівська премія з економічних наук – офіційно Премія Шведського національного банку з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля – заснована у 1968 році.

Минулого року нобелівську премію з економіки отримали Дарон Асемоглу, Саймон Джонсон і Джеймс Робінсон «за дослідження процесів формування інститутів та їх впливу на економічне процвітання».