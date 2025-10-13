Нобелевскую премию по экономике присудили трем исследователям: Джоэлу Мокиру, Филиппу Агйону и Питеру Говитту. Половину премии получит Мокир за «открытие предпосылок стабильного экономического роста в результате технологического прогресса», а вторую – совместно Агйон и Говитт «за разработку теории экономического роста через творческое разрушение», говорится в прес-релизе Нобелевского комитета от 13 октября.

Подробности

Исследования лауреатов объясняют, как инновации создают движущую силу развития экономики, заменяя старые технологии новыми в непрерывном цикле обновления.

Эта динамика, известная как «творческое разрушение», обеспечивает долговременное повышение благосостояния, производительности и качества жизни.

Мокир, опираясь на исторические источники, показал, что инновации начали приносить устойчивый эффект только тогда, когда общество стало открытым к новым идеям и понятно научные причины их эффективности.

Агйон и Говитт, в свою очередь, математически описали, как новые технологии вытесняют старые, создавая как возможности, так и конфликты, требующие грамотного регулирования.

«Работы лауреатов показывают, что экономический рост нельзя воспринимать как должное. Необходимо поддерживать механизмы креативного разрушения во избежание возвращения к стагнации», – отметил глава комитета премии Джон Гассле.

Объявление лауреатов премии по экономике закрывает Нобелевскую неделю.

Контекст

Нобелевская премия по экономическим наукам – официально Премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля – основана в 1968 году.

В прошлом году нобелевскую премию по экономике получили Дарон Асемоглу, Саймон Джонсон и Джеймс Робинсон «за исследование процессов формирования институтов и их влияние на экономическое процветание».