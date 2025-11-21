Бум штучного інтелекту перетворив непомітну індустрію дата-центрів на новий Клондайк. Компанії, що забезпечують місце, електрику, мережеві з’єднання та GPU-потужності, отримали величезні інвестицій та зростання в ціні. Bloomberg назвав 16 нових мільярдерів із восьми компаній, що займають ключові позиції на ринку інфраструктури ШІ.
Нові мільярдери
1. Майк Інтрейтор, Браян Вентуро, Бреннін МакБі ($3–4 млрд) – CoreWeave.
Засновники CoreWeave, які починали з криптомайнінгу в гаражі, але після краху ринку переорієнтувались на GPU-інфраструктуру. CoreWeave вийшла на Nasdaq з оцінкою $23 млрд і має понад 33 датацентри та 250 000 GPU. Акції після IPO зросли майже на 90%. Джек Коген ($1+ млрд), ранній інвестор, також став мільярдером.
2. Чад Вільямс ($3 млрд) – QTS.
Побудував імперію дата-центрів через послідовні покупки з 2003 року. QTS вийшла на IPO, а потім була продана Blackstone за $10 млрд. У 2024 році Blackstone викупила частку Вільямса на $3 млрд. Він запускає нову компанію Quality Infratech Intelligence.
3. Аркадій Волож ($1,5–2 млрд) – Nebius (колишня Yandex).
Після виходу з російського бізнесу та продажу активів Yandex за $5,2 млрд, міжнародна частина компанії стала Nebius. Компанія скуповує GPU-кластери в Європі та США і планує 100 МВт активної потужності. Акції зросли на 50% після оголошення угоди з Microsoft на $19,4 млрд.
4. Санджей Гаджендра та Джітендра Мохан ($1–1,5 млрд) – Astera Labs.
Інженери з Texas Instruments, які побачили нестачу швидкісних з’єднань між GPU. У 2017 році заснували Astera Labs. Після IPO капіталізація зросла до ~$24 млрд. Компанія вирішує ключові проблеми пропускної здатності дата-центрів.
5. Джонатан Росс ($1–1,3 млрд) – Groq.
Росс – спеціаліст без диплома, який розробляв TPU у Google. У 2016 році заснував Groq, що виробляє чипи для інференсу – швидші та дешевші за GPU. У 2024 році компанія залучила $750 млн, оцінка – $6,9 млрд. Groq стає ключовим гравцем у сегменті після тренування моделей.
6. Тобі Нойґебауер, Рік Перрі, Гріффін Перрі ($1–1,5 млрд) – Fermi Inc.
Компанія, що ще не побудувала жодного дата-центру, але готує ядерний кампус Project Matador у Техасі. План – 11 ГВт потужності до 2038 року. IPO у жовтні: +55% у перший день. Масштаб проєкту відповідає половині Центрального парку в Нью-Йорку.
7. Бенуа Дажвіль, Тьєррі Круан ($1–1,5 млрд), Френк Слутман ($3–4 млрд), Майкл Скарпеллі ($1+ млрд) – Snowflake.
Співзасновники й топменеджери Snowflake – компанії, яка стала одним із головних постачальників інструментів для управління даними, критично важливими для ШІ. IPO у 2020 році – найбільше софт-IPO ($33 млрд). Зараз капіталізація – близько $85 млрд.
8. Вал Вавілов ($1–1,2 млрд) – Bitfury / Cipher Mining
Латвійсько-український підприємець, який працював у різних технологічних компаніях, зокрема в українському файлообміннику ex.ua. Вавілов побудував Bitfury як криптоінфраструктурну компанію, що згодом увійшла в індустрію дата-центрів. Cipher Mining уклала контракт із Fluidstack за підтримки Google. Акції зросли на 200%, частка Вавілова – 12%.
Методологія
Bloomberg Billionaires Index розглянув приватні компанії або компанії, що вийшли на біржу з початку 2020 року. Аналіз обмежили тими, що переважно будують, експлуатують або обслуговують центри обробки даних для ШІ в США, або тими, чия більшість активів, за оголошеними проєктами, очікувано буде розташована в США. Усі дані про статки подано станом на 17 листопада.
