Поки OpenAI, Nvidia , Oracle та AMD укладають мільярдні угоди, ринок ШІ переживає безпрецедентний бум оцінок, інвестицій і ризиків, які можуть визначити наступне десятиліття економіки технологій. Forbes USA знайомить із двадцяткою мільярдерів, яким вдалося збільшити свої статки завдяки укладанню вигідних угод щодо розвитку інфраструктури штучного інтелекту для своїх компаній.

2025 рік став визначальним для угод у сфері ШІ-інфраструктури. Лише за останній місяць OpenAI, Oracle, Nvidia, AMD та інші компанії оголосили про масштабні транзакції на сотні мільярдів доларів. Угоди складні, нестандартні й часто циклічні. Наприклад, інвестиції Nvidia в OpenAI на суму до $100 млрд, про які стало відомо наприкінці вересня, дозволять OpenAI закупити графічні процесори Nvidia для розширення потужностей власних дата-центрів.

У схожій угоді, що змінює розподіл акцій, AMD та OpenAI 6 жовтня оголосили про свою стратегічну співпрацю. В рамках угоди OpenAI отримала опціон на 160 млн звичайних акцій AMD, або 10% від загальної кількості акцій компанії. Акції будуть надаватися поступово і залежно від того, як OpenAI використовуватиме 6 ГВт потужностей графічних процесорів AMD протягом певного періоду.