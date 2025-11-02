З новою оцінкою вартості стартапу Mercor у $10 млрд його засновники стали наймолодшими технічними мільярдерами в історії, які самі заробили свій капітал. Трійка обігнала Марка Цукерберга, який дебютував у віці 23 років два десятиліття тому

Mercor – стартап у сфері рекрутингу, який допомагає найбільшим лабораторіям штучного інтелекту Кремнієвої долини навчати свої моделі – створив наймолодших мільярдерів у світі, які самостійно заробили свій капітал. Це троє 22-річних його засновників, друзів зі школи Бей-Аріа, які разом виступали на дебатах.

На початку цього тижня стартап із Сан-Франциско оголосив про залучення $350 млн інвестицій від Felicis Ventures за участю таких гігантів, як Benchmark, General Catalyst і Robinhood. Тепер Mercor оцінюють у $10 млрд.

Це нове фінансове вливання зробило CEO Брендана Фуді, CTO Адарша Хірематху і голову правління Сурʼю Мідху новими мільярдерами в епосі штучного інтелекту, кожен із яких має приблизно 22% акцій Mercor, за оцінками Forbes.

«Відчуття неймовірні. Це перевищує всі наші найсміливіші сподівання», – описав свої враження Фуді.

Наймолодші серед мільярдерів