Конкурсна комісія з відбору голови митниці не призначить нового очільника до кінця цього року, кажуть Forbes Ukraine два співрозмовники знайомі з пробігом подій. Цей дедлайн був прописаний у меморандумі з Міжнародним валютним фондом (МВФ).
Деталі
- Конкурсна комісія хоче домовитися про новий дедлайн з МВФ, кажуть двоє співрозмовників, які не уповноважені коментувати питання публічно. Деталі домовленостей будуть оголошені на засіданні комісії 8 жовтня, додає один з них.
- Дедлайн може бути перенесений на кілька місяців, каже один зі співрозмовників знайомий з процедурою.
- Інший співрозмовник переконаний, що МВФ піде на зустріч комісії щодо продовження термінів. «Між якістю та часом вибір на користь якості процедури очевидний», – зазначив він.
Контекст
Меморандум, укладений між українською владою та МВФ містить структурний маяк про призначення постійного голови митниці. Його виконання вже переносилось з кінця червня на кінець року.
Комісія з відбору голови митної служби сформована 4 серпня. Її очолив колишній генсекретар Всесвітньої митної організації, який допомагав Україні впроваджувати стандарти безпеки, лібералізації торгівлі й модернізації митних систем Куніо Мікурія. Серед інших іноземних членів: митний аташе Литви при ЄС Арунас Адоменас й експерт із питань врядування та інституційних реформ, що працював у Держдепартаменті США та Світовому банку експертом у сфері боротьби з корупцією Девід Бернстайн.
Представниками комісії з українського боку стали: голова Федерації роботодавців Дмитро Олійник, керівник аналітичного центру Спілки українських підприємців Андрій Єрашов і директор з розвитку бізнесу, аудиторська фірма «Моор Стівенс» Олег Тимків.
