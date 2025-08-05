Після перерви в чотири місяці уряд повернувся до реформи митниці та зробив перший крок до її перезавантаження – призначив комісію з відбору постійного голови. Понад три роки держорганом керують виконувачі обовʼязків, а бюджет втрачає щонайменше 120 млрд грн, за оцінками українських аналітичних центрів. Як формували комісію та чи є ризики, що може повторитися доля конкурсу на керівника БЕБ?

Уряд затвердив комісію з відбору керівника митниці 4 серпня. До неї увійшли представники бізнесу та міжнародні експерти. «Митниця має стати ефективним і прозорим органом, що працює за європейськими стандартами», – сказала прем’єрка Юлія Свириденко після оголошення кандидатів до комісії з відбору.

Митниця – один із найпроблемніших державних органів, через який бюджет щорічно недоотримує від 120 млрд до 167 млрд грн, свідчать підрахунки аналітичних центрів.