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Після перерви в чотири місяці уряд повернувся до реформи митниці та зробив перший крок до її перезавантаження – призначив комісію з відбору постійного голови. Понад три роки держорганом керують виконувачі обовʼязків, а бюджет втрачає щонайменше 120 млрд грн, за оцінками українських аналітичних центрів. Як формували комісію та чи є ризики, що може повторитися доля конкурсу на керівника БЕБ?
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Уряд затвердив комісію з відбору керівника митниці 4 серпня. До неї увійшли представники бізнесу та міжнародні експерти. «Митниця має стати ефективним і прозорим органом, що працює за європейськими стандартами», – сказала прем’єрка Юлія Свириденко після оголошення кандидатів до комісії з відбору.
Митниця – один із найпроблемніших державних органів, через який бюджет щорічно недоотримує від 120 млрд до 167 млрд грн, свідчать підрахунки аналітичних центрів.
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