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«Трагедія набирає обертів». Польща блокує українську деревообробку через санкції проти РФ. І це не єдина проблема. Як це може вдарити по експорту на $2,5 млрд

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

деревина Польща блокада /Shutterstock

Чому Польща блокує вантажівки з українською деревиною Фото Shutterstock

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Польська митниця масово зупиняє та блокує для перевірки вантажі українських деревообробних підприємств на тижні. Причини блокування – обхід санкцій Росією. Чому український бізнес готується до можливої повної зупинки експорту деревини та меблів уже до кінця року?

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«Деякі вантажівки стоять на кордоні більше 10 днів», – каже директор з юридичних питань найбільшого виробника фанери «ОДЕК-Україна» Віталій Овсіюк. 

З 15 березня 2025 року польські митні органи масово блокують вантажі з деревообробною продукцією з України. Проблема в тому, що митники не пояснюють, що конкретно потрібно, просто кажуть: чекати, пояснює Овсіюк.

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