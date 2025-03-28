«Трагедія набирає обертів». Польща блокує українську деревообробку через санкції проти РФ. І це не єдина проблема. Як це може вдарити по експорту на $2,5 млрд

Польська митниця масово зупиняє та блокує для перевірки вантажі українських деревообробних підприємств на тижні. Причини блокування – обхід санкцій Росією. Чому український бізнес готується до можливої повної зупинки експорту деревини та меблів уже до кінця року?

«Деякі вантажівки стоять на кордоні більше 10 днів», – каже директор з юридичних питань найбільшого виробника фанери «ОДЕК-Україна» Віталій Овсіюк.

З 15 березня 2025 року польські митні органи масово блокують вантажі з деревообробною продукцією з України. Проблема в тому, що митники не пояснюють, що конкретно потрібно, просто кажуть: чекати, пояснює Овсіюк.