За підсумками 2025 року OMD OM Group вийшла на перше місце в рейтингу медійних груп та рекламних агенцій за телевізійними бюджетами, йдеться в дослідженні Ocean Media Plus. Частка OMD OM Group на ТВ-ринку України складає 20%.

Деталі

OMD OM Group , під керівництвом Оксани Бєляєвої, вийшла на перше місце в рейтингу медійних груп та рекламних агенцій за телевізійними бюджетами. Декілька років поспіль лідером ринку була Dentsu Ukraine .

Загальна частка телевізійних бюджетів, якими керують пʼять рекламних груп, складає 67%. Загалом 19 медійних агенцій акумулюють 99% телевізійних бюджетів України.

Уперше за останні чотири роки, рекламні групи GroupM Ukraine, RAZOM Group та Publicis Groupe Ukraine одночасно посіли 3-5 місця рейтингу.

Перша шістка рейтингу серед рекламних агенцій не змінюється четвертий рік поспіль. Лідери серед медійних агенцій у 2025 році: OMD Optimum Media, Star Up Plus, Carat Ukraine, EssenceMediaCom, Initiative, DentsuX.

Водночас конкуренція всередині посилилася — різниця в бюджетах між групами, що посіли 3-5 місця, скоротилася з 150-200 млн грн до 10-15 млн грн, що свідчить про високу конкуренцію на ринку.

по агенціям Brand Booster та Global Media Group враховані виключно прямі угоди з рекламодавцями, а не загальна сума білінгу.

Контекст

Підсумок року підтвердив прогнози, які були опубліковані в серпні. Рейтинг рекламних груп очолила рекламна група OMD OM Group, випередивши лідера минулих років, Dentsu Ukraine. На другу половину року очікували відновлення фармацевтичного ринку та нові медійні рішення на фоні падіння запитів у пошукових системах під впливом штучного інтелекту.

Позиції агенцій у рейтингу напряму залежать від динаміки їхніх клієнтів, каже президент Ocean Media Plus Андрій Партика. Частина брендів 2025-го різко зросла, інші — суттєво втратили бюджети, що й спричинило зміни в таблиці.

Дані охоплюють прямі рекламні розміщення, медійне та інтеграційне спонсорство за повний 2025-й рік.