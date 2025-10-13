OpenAI та Broadcom уклали угоду з розробки та розгортання 10 гігават потужностей для штучного інтелекту протягом наступних чотирьох років. Це одна з найбільших угод у сфері обчислювальної інфраструктури, яка має задовольнити зростаючі потреби OpenAI у потужностях для навчання моделей, пише WSJ .

Деталі

Компанії спільно створять спеціалізовані графічні процесори (GPU), які OpenAI планує використовувати у своїх майбутніх системах. Broadcom має розпочати виробництво чипів у другій половині 2026 року.

Нова інфраструктура включатиме серверні стійки та мережеве обладнання Broadcom , засновані на Ethernet-технології, які встановлять у дата-центрах OpenAI та партнерів.

З урахуванням партнерств із Broadcom, Nvidia та AMD, загальна обчислювальна потужність, яку OpenAI планує використовувати, сягне 26 гігават – більш ніж удвічі перевищує літні потреби Нью-Йорка в електроенергії. За оцінками, OpenAI витратить сотні мільярдів доларів на оплату цих потужностей. Водночас компанія очікує $13 млрд доходу цього року, що потребуватиме експоненційного зростання виручки для покриття витрат.

Хоча фінансові умови не розголошуються, за даними джерел, вартість угоди сягає кількох мільярдів доларів. Цей контракт підвищив акції Broadcom майже на 10%, а капіталізація компанії перевищила $1,5 трлн після зростання на понад 80% за останні пів року.

Засновник і CEO OpenAI Сем Альтман заявив, що компанії бракує обчислювальних ресурсів, щоб задовольнити стрімке зростання попиту на ШІ-продукти. Він планує до 2033 року створити до 250 гігават нових обчислювальних потужностей, що за нинішніми цінами коштуватиме понад $10 трлн.

Контекст

Угода з Broadcom стала черговим кроком у масштабній стратегії OpenAI зі створення власної технологічної екосистеми. Компанія, яка оцінюється у $500 млрд і має понад 800 млн активних користувачів на тиждень, є найціннішим стартапом світу.

Аналітики Bain & Co. прогнозують, що до 2030 року глобальні витрати на ШІ-інфраструктуру можуть сягнути $2 трлн щороку – більше, ніж сукупна виручка Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft, Meta та Nvidia у 2024 році.

2025 рік став визначальним для угод у сфері ШІ-інфраструктури. Лише за останній місяць OpenAI, Oracle, Nvidia, AMD та інші компанії оголосили про масштабні транзакції на сотні мільярдів доларів. Угоди складні, нестандартні й часто циклічні. Наприклад, інвестиції Nvidia в OpenAI на суму до $100 млрд, про які стало відомо наприкінці вересня, дозволять OpenAI закупити графічні процесори Nvidia для розширення потужностей власних дата-центрів.

У схожій угоді, що змінює розподіл акцій, AMD та OpenAI 6 жовтня оголосили про свою стратегічну співпрацю. В рамках угоди OpenAI отримала опціон на 160 млн звичайних акцій AMD, або 10% від загальної кількості акцій компанії. Акції будуть надаватися поступово і залежно від того, як OpenAI використовуватиме 6 ГВт потужностей графічних процесорів AMD протягом певного періоду.