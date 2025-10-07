OpenAI представила нову функцію ChatGPT із можливістю інтеграції сторонніх застосунків. Це відкриває шлях до створення персоналізованих сервісів усередині чату. Компанія одночасно розвиває власну екосистему – від ШІ-агентів і моделі Codex до нової GPT-5 . Головне з матеріалу Wired

6 жовтня на конференції розробників у Сан-Франциско компанія OpenAI представила нову функцію – можливість інтегрувати сторонні застосунки безпосередньо в ChatGPT. Це відкриє шлях до створення нового покоління інтерактивних і персоналізованих сервісів, з якими користувачі зможуть спілкуватися напряму, каже CEO OpenAI Сем Альтман. Водночас OpenAI запустила попередню версію нового набору для розробників – Apps SDK, який дає змогу створювати такі застосунки всередині ChatGPT.

Під час презентації Альтман продемонстрував, як саме працює ця інтеграція. У чаті з’явилися застосунки Spotify, Canva та Zillow, що реагували на запити користувача. Інженер OpenAI Алексі Христакіс показав це на прикладі Canva, створивши постери для бізнесу з вигулу собак і презентацію для залучення інвесторів.

Далі він попросив ChatGPT порадити місто для розширення бізнесу – система запропонувала Піттсбург. Потім Христакіс відкрив застосунок Zillow, щоб переглянути будинки, які продаються у цьому місті, і відфільтрував результати до трикімнатних осель із подвір’ям.

Наприкінці конференції Альтман анонсував, що OpenAI працює над інструментами монетизації цих застосунків і планує впровадити систему миттєвої оплати просто всередині ChatGPT.

Чат-орієнтована система

Це не перша спроба OpenAI розширити можливості ChatGPT через застосунки. Ще у 2023 році компанія запустила ідею створення власних віджетів або кастомних GPT, а у січні 2024-го відкрила GPT Store, де розробники створили понад 3 млн таких моделей. Проте формат не набув масової популярності, тому інженери OpenAI змінили підхід і запропонували глибшу інтеграцію сторонніх сервісів.

Під час нової презентації OpenAI не розкрила фінансових деталей співпраці з партнерами, зокрема зі Canva, Spotify і Zillow, але саме оголошення нового SDK свідчить про стратегічний зсув, пише Wired. Тепер компанія робить ставку на співпрацю з великими гравцями та створення єдиного середовища, в якому користувач зможе залишатися всередині ChatGPT, не переходячи між сайтами чи окремими застосунками.

Тож OpenAI формує власну екосистему – чат-орієнтовану операційну систему нового покоління. Компанія від початку прагнула створити не просто чат-бот, а «суперасистента», каже керівник продукту ChatGPT Нік Терлі. OpenAI продовжує експериментувати з інтерфейсами та сценаріями використання, не очікуючи, що люди повністю замінять інші сервіси ChatGPT, але компанія бачить в ньому головну точку входу до цифрового світу, підсумував Терлі.

У 2023 році OpenAI запустила ідею створення власних віджетів або кастомних GPT, але лише через два роки компанія дісталась до інтеграціїї застосунків. Фото Getty Images

Нові запуски OpenAI

OpenAI також зміцнює позиції як платформа для створення ШІ-агентів – інструментів, що виконують завдання від імені користувачів. Для цього компанія презентувала AgentKit – drag-and-drop-конструктор, який дозволяє будувати складні агентні рішення без глибоких технічних знань.

Це частина стратегії, спрямованої на залучення розробників і перетворення ChatGPT на екосистему, де ШІ діє не лише як співрозмовник, а й як повноцінний цифровий асистент.

Паралельно OpenAI розширює можливості для програмістів.

Модель Codex, спеціально оптимізована для написання коду, стала доступною для широкого використання, а також отримала нові інструменти – SDK, інтеграцію зі Slack для редагування коду через повідомлення та аналітику для компаній. Так OpenAI конкурує з Google, Anthropic та Amazon, а також відповідає на виклик від Meta і DeepSeek, які роблять ставку на відкриті моделі, доступні для вільного доопрацювання.

Голова правління та гендиректорка Advanced Micro Devices Inc. (AMD) Ліза Су і президент та співзасновник OpenAI Inc. Грег Брокман уклали угоду на придбання чипів потужністю 6 гігават. Фото Getty Images

У відповідь на цю конкуренцію OpenAI у серпні 2025-го запустила свою першу open-source-модель за кілька років – GPT-OSS, а також відкрила через API нову флагманську GPT-5. У вересні 2025 року компанія оновила рушій для розробників, прагнучи утримати технологічну перевагу. OpenAI також активно розбудовує інфраструктуру. Компанія уклала угоду з AMD на придбання чипів потужністю 6 гігават і може отримати частку у 10% у виробнику.