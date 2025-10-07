OpenAI представила нову функцію ChatGPT із можливістю інтеграції сторонніх застосунків. Це відкриває шлях до створення персоналізованих сервісів усередині чату. Компанія одночасно розвиває власну екосистему – від ШІ-агентів і моделі Codex до нової GPT-5. Головне з матеріалу Wired
6 жовтня на конференції розробників у Сан-Франциско компанія OpenAI представила нову функцію – можливість інтегрувати сторонні застосунки безпосередньо в ChatGPT. Це відкриє шлях до створення нового покоління інтерактивних і персоналізованих сервісів, з якими користувачі зможуть спілкуватися напряму, каже CEO OpenAI Сем Альтман. Водночас OpenAI запустила попередню версію нового набору для розробників – Apps SDK, який дає змогу створювати такі застосунки всередині ChatGPT.
Під час презентації Альтман продемонстрував, як саме працює ця інтеграція. У чаті з’явилися застосунки Spotify, Canva та Zillow, що реагували на запити користувача. Інженер OpenAI Алексі Христакіс показав це на прикладі Canva, створивши постери для бізнесу з вигулу собак і презентацію для залучення інвесторів.
Далі він попросив ChatGPT порадити місто для розширення бізнесу – система запропонувала Піттсбург. Потім Христакіс відкрив застосунок Zillow, щоб переглянути будинки, які продаються у цьому місті, і відфільтрував результати до трикімнатних осель із подвір’ям.
Наприкінці конференції Альтман анонсував, що OpenAI працює над інструментами монетизації цих застосунків і планує впровадити систему миттєвої оплати просто всередині ChatGPT.
Чат-орієнтована система
Це не перша спроба OpenAI розширити можливості ChatGPT через застосунки. Ще у 2023 році компанія запустила ідею створення власних віджетів або кастомних GPT, а у січні 2024-го відкрила GPT Store, де розробники створили понад 3 млн таких моделей. Проте формат не набув масової популярності, тому інженери OpenAI змінили підхід і запропонували глибшу інтеграцію сторонніх сервісів.
Під час нової презентації OpenAI не розкрила фінансових деталей співпраці з партнерами, зокрема зі Canva, Spotify і Zillow, але саме оголошення нового SDK свідчить про стратегічний зсув, пише Wired. Тепер компанія робить ставку на співпрацю з великими гравцями та створення єдиного середовища, в якому користувач зможе залишатися всередині ChatGPT, не переходячи між сайтами чи окремими застосунками.
Тож OpenAI формує власну екосистему – чат-орієнтовану операційну систему нового покоління. Компанія від початку прагнула створити не просто чат-бот, а «суперасистента», каже керівник продукту ChatGPT Нік Терлі. OpenAI продовжує експериментувати з інтерфейсами та сценаріями використання, не очікуючи, що люди повністю замінять інші сервіси ChatGPT, але компанія бачить в ньому головну точку входу до цифрового світу, підсумував Терлі.
Нові запуски OpenAI
OpenAI також зміцнює позиції як платформа для створення ШІ-агентів – інструментів, що виконують завдання від імені користувачів. Для цього компанія презентувала AgentKit – drag-and-drop-конструктор, який дозволяє будувати складні агентні рішення без глибоких технічних знань.
Це частина стратегії, спрямованої на залучення розробників і перетворення ChatGPT на екосистему, де ШІ діє не лише як співрозмовник, а й як повноцінний цифровий асистент.
Паралельно OpenAI розширює можливості для програмістів.
Модель Codex, спеціально оптимізована для написання коду, стала доступною для широкого використання, а також отримала нові інструменти – SDK, інтеграцію зі Slack для редагування коду через повідомлення та аналітику для компаній. Так OpenAI конкурує з Google, Anthropic та Amazon, а також відповідає на виклик від Meta і DeepSeek, які роблять ставку на відкриті моделі, доступні для вільного доопрацювання.
У відповідь на цю конкуренцію OpenAI у серпні 2025-го запустила свою першу open-source-модель за кілька років – GPT-OSS, а також відкрила через API нову флагманську GPT-5. У вересні 2025 року компанія оновила рушій для розробників, прагнучи утримати технологічну перевагу. OpenAI також активно розбудовує інфраструктуру. Компанія уклала угоду з AMD на придбання чипів потужністю 6 гігават і може отримати частку у 10% у виробнику.
