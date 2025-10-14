Oracle Cloud Infrastructure оголосила, що у другій половині 2026 року встановить 50 000 графічних процесорів AMD Instinct MI450. Таким чином компанія розширить власні потужності для обробки штучного інтелекту, створюючи конкуренцію Nvidia, пишуть Bloomberg та CNBC .

Деталі

Нове розгортання ШІ-чипів стане одним із найбільших у галузі. Ринок вже відреагував на новину – акції AMD зросли на 3% на передринкових торгах.

Рішення Oracle стало частиною масштабного будівництва інфраструктури для ШІ, у якому беруть участь провідні технологічні гравці. Попит на обчислювальні потужності для ШІ зростає настільки швидко, що компанії укладають угоди на роки вперед.

Для AMD це ще одне підтвердження статусу реальної альтернативи Nvidia, яка зараз домінує на ринку.

За оцінками IDC, у другому кварталі AMD відвантажила близько 100 000 ШІ-процесорів, тоді як Nvidia – 1,5 млн.

Oracle і AMD очікують, що встановлення нових чипів триватиме до 2027 року і надалі.

Компанія очікує високого попиту на рішення AMD, особливо у сфері ШІ-інференсу , заявив віцепрезидент Oracle Cloud Infrastructure Каран Батта.

Контекст

MI450 – це перше покоління ШІ-чипів AMD, які можуть працювати у масштабованій конфігурації, де до 72 процесорів функціонують як єдина система для запуску складних моделей ШІ.

Партнерство з Oracle – не єдина велика угода AMD у сфері ШІ. Раніше компанія домовилася з OpenAI про постачання потужностей із прискорювачами AMD загальним обсягом 6 гігават. Якщо співпраця буде успішною, OpenAI може отримати до 10% акцій AMD.

Цього тижня OpenAI оголосила про угоду з Broadcom на додаткові 10 гігават, що свідчить про масштабну гонку за ШІ-інфраструктуру між виробниками чипів.

Nvidia досі контролює понад 90% ринку дата-центрів для ШІ. Водночас Oracle прагне закріпити позиції серед провідних хмарних провайдерів, змагаючись із Microsoft, Amazon і Google. Аналітик The Futurum Group Деніел Ньюман зазначив, що Oracle «вже зробила великі ставки на штучний інтелект» і тепер має довести, що здатна використати свої дані й корпоративні можливості для створення реальної доданої вартості у сфері ШІ.