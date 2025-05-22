OpenAI, Oracle, Nvidia та Cisco об’єднуються для створення масштабного хабу дата-центрів для ШІ на Близькому Сході

Техногіганти OpenAI, Oracle, Nvidia та Cisco об’єднують зусилля для створення масштабного кампусу штучного інтелекту Stargate в Об’єднаних Арабських Еміратах. Про це пише CNBC 22 травня.

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Штучний інтелект є найвпливовішим фактором змін сучасності, а проєкт Stargate UAE створює інфраструктуру ШІ, яка сприятиме реалізації амбітних цілей країни, зокрема розширенню можливостей громадян, економічному зростанню та формуванню майбутнього, зазначив генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Проєкт, реалізований у співпраці з еміратською компанією G42, займатиме площу 25,9 кв. км і матиме потужність 5 гігават.

У рамках угоди OpenAI та Oracle керуватимуть обчислювальним кластером потужністю 1 гігават, створеним G42. Проєкт включатиме чипи від Nvidia, а Cisco Systems забезпечить інфраструктуру зв’язку.

Компанії повідомили, що початковий кластер ШІ потужністю 200 мегават запрацює наступного року.

Контекст

13 травня Сполучені Штати та Саудівська Аравія уклали низку масштабних угод на суму понад $600 млрд, що стосуються оборони, енергетики, технологій та інвестицій у критичну інфраструктуру. За інформацією Білого дому, ці домовленості покликані зміцнити енергетичну безпеку, розвинути оборонний потенціал і забезпечити доступ до стратегічно важливих мінералів. Подробиці угод наразі не розкриваються.

Ці домовленості відповідають планам наслідного принца Мохаммеда ібн Салмана щодо поглиблення економічної співпраці зі США протягом наступних чотирьох років. Президент Дональд Трамп, який брав участь у підписанні документів, висловив намір збільшити обсяг партнерства до $1 трлн.

Технологічні компанії, такі як Google, Oracle, Salesforce, AMD, Uber і саудівська DataVolt, інвестують близько $80 млрд у передові технології. Зокрема, DataVolt планує вкласти $20 млрд у будівництво дата-центрів для штучного інтелекту та модернізацію енергетичної інфраструктури в США.

Як зазначає Bloomberg, штучний інтелект став ключовою темою візиту Трампа. Саудівська Аравія та ОАЕ прагнуть стати світовими лідерами у розвитку ШІ, але їхні плани значною мірою залежать від доступу до американських чипів, експорт яких обмежений через політику адміністрації Байдена в контексті конкуренції з Китаєм.