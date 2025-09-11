OpenAI підписала з Oracle контракт на купівлю обчислювальних потужностей на суму $300 млрд протягом п’яти років. Це одна з найбільших угод у сфері хмарних послуг, яка підкреслює небачений попит на інфраструктуру для штучного інтелекту, попри ризики перегріву ринку, пише WSJ .

Деталі

Угода, яка почне діяти в 2027 році, передбачає використання 4,5 ГВт енергопотужності – еквівалент споживання 4 млн домогосподарств.

Oracle розкрила перші подробиці угоди ще влітку, заявивши, що отримуватиме понад $30 млрд щорічного доходу, коли дата-центри запрацюють на повну.

На тлі новини різко піднялися акції Oracle: у середу вони зросли більш ніж на 40%, що додало голові ради директорів Ларрі Еллісону понад $100 млрд і зробило його найбагатшою людиною в світі.

Угода базується на припущенні, що ChatGPT продовжуватиме стрімко зростати і його використовуватимуть мільярди людей, а також великі компанії та уряди.

Втім, угода є ризикованою для обох сторін, зазначило видання. Хоча зростання стартапу вражаюче, він стикається з проблемами: дорогою боротьбою за таланти, напруженими переговорами з Microsoft і реорганізацією, яку перевіряють регулятори двох штатів.

OpenAI генерує близько $10 млрд на рік, що у кілька разів менше за середньорічний платіж за контрактом. Стартап прогнозує збитки до 2029 року на рівні $44 млрд, але потреба в обчислювальних ресурсах для розвитку ChatGPT і нових моделей змушує його робити ставку на масштабні проєкти.

Oracle, зі свого боку, концентрує значну частину майбутнього доходу на одному клієнті та, ймовірно, буде змушена брати кредити для закупівлі ШІ-чипів. Порівняно з Microsoft, Amazon і Meta, які найбільше витрачають на ШІ, Oracle має значно більший борг відносно своїх грошових запасів. Співвідношення боргу до капіталу в Microsoft становить 32,7%, а в Oracle – 427%.

Контекст

OpenAI повністю залежала від Microsoft у забезпеченні обчислювальних потужностей, але через дефіцит поставок отримала дозвіл шукати нових постачальників.

Зокрема, компанія запустила проєкт дата-центрів Stargate разом із SoftBank, але він стартував повільно. OpenAI заявляла, що Stargate – це бренд для всіх їхніх проєктів дата-центрів, включаючи угоду з Oracle.

Сама ж Oracle співпрацює з компанією Crusoe та іншими для будівництва дата-центрів у різних штатах, зокрема у Вайомінгу, Пенсільванії, Техасі, Мічигані та Нью-Мексико.

За даними Morgan Stanley, інвестиції в чипи, сервери й дата-центри до 2028 року сягнуть $2,9 трлн. Для фінансування цього буму технологічні компанії дедалі активніше залучають борговий капітал, що вже порівнюють із новою золотою лихоманкою на Волл-стріт.