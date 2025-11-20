Китайська венчурна компанія Capital Today придбала великий пакет акцій ByteDance – материнської компанії соцмережі TikTok – за ціною, що відповідає загальній капіталізації творця платформи в $480 млрд. Про це 20 листопада пише Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.
Деталі
- Capital Today, якою керує відома інвесторка Кеті Сюй (Kathy Xu), виграла боротьбу щонайменше з шістьма іншими претендентами та придбала акції у Bank of China Group Investment Ltd. – одного з перших інституційних інвесторів ByteDance.
- Спочатку пакет оцінювався приблизно в $200 млн при загальній капіталізації компанії $360 млрд, але в ході торгів ціна швидко зросла. У підсумку Capital Today заплатила близько $300 млн за частку, що відповідає оцінці компанії майже в пів трильйона доларів.
- Однією з причин агресивних ставок на аукціоні стало те, що продаж акцій банком – рідкісна можливість придбати значний існуючий пакет ByteDance, пише Bloomberg. Інвесторів приваблюють як швидкий розвиток ШІ-можливостей компанії, так і її глобальний контентний та рекламний бізнес.
- Зазначається, що ця угода стала однією з найбільших вторинних транзакцій з акціями ByteDance цього року.
Контекст
Тривалий час над ByteDance висіла загроза примусового продажу американського підрозділу TikTok, що могло б стати для компанії величезною втратою. Проте нинішня угода, яка обговорюється, дозволяє уникнути найгіршого сценарію: навіть після продажу більшості акцій американським інвесторам ByteDance, за даними Bloomberg у вересні, збереже близько половини прибутку від операцій платформи в США.
Президент Дональд Трамп заявляв, що угода щодо TikTok фактично завершена в рамках ширших торговельних переговорів між США та Китаєм, однак Пекін досі не дав офіційного схвалення.
У вересні ByteDance викуповувала акції у співробітників за оцінки близько $330 млрд, а цього місяця планує щорічний викуп у інституційних акціонерів. Раніше цього року низка інвесторів, зокрема SoftBank і Fidelity, переоцінювали свої пакети ByteDance вище $400 млрд.
За даними CB Insights, найдорожчим стартапом світу наразі залишається OpenAI ($500 млрд), друге місце посідає SpaceX Ілона Маска (близько $400 млрд).
