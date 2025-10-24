Європейська Комісія попередньо встановила, що цифрові платформи TikTok і Meta порушують вимоги оновленого законодавства ЄС, зокрема щодо надання дослідникам доступу до даних та інших положень Акту про цифрові послуги. Про це повідомила пресслужба Єврокомісії 24 жовтня.

Деталі

За попередніми висновками, TikTok і Meta не забезпечують належного доступу дослідникам до даних, а також не надають користувачам зручних інструментів для повідомлення про нелегальний контент і оскарження рішень модераторів. Зокрема, Facebook, Instagram і TikTok встановили надмірно складні процедури для дослідників, що обмежує їхні можливості, включно з перевіркою захисту користувачів, зокрема неповнолітніх, від шкідливого контенту.

Крім того, Єврокомісія зазначає, що Facebook та Instagram не пропонують простих і зрозумілих інструментів для подання скарг на нелегальний контент, оскільки наявні механізми містять зайві етапи та вимоги. Також користувачам цих платформ бракує можливості надавати пояснення чи докази під час оскарження блокування їхніх публікацій.

Meta і TikTok мають змогу надати письмову відповідь або виправити виявлені недоліки. Якщо порушення Акту про цифрові послуги підтвердяться, Єврокомісія може накласти штраф у розмірі до 6% від їхнього глобального річного обороту.

Контекст

Закон про цифрові послуги (DSA), який набув чинності у листопаді 2022 року, зобов’язує великі онлайн-платформи та пошукові системи активніше боротися з незаконним контентом, загрозами суспільній безпеці та маніпулятивними практиками.

DSA запроваджує нові стандарти модерації контенту, захисту даних користувачів і забезпечення прозорості. За порушення передбачені штрафи до 6% від глобального річного доходу компаній.

У жовтні 2023 року Тьєррі Бретон, європейський комісар із питань внутрішньої торгівлі та послуг, направив листи до компаній X, Meta, TikTok і Alphabet, нагадавши про їхні обов’язки відповідно до DSA щодо протидії шкідливому та незаконному контенту.