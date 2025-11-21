Напередодні дедлайну першого раунду заявок, компанії Paramount Skydance, Comcast та Netflix офіційно подали пропозиції щодо придбання Warner Bros. Discovery (WBD). Про це 21 листопада пише CNBC з посиланням на джерела.

Деталі

Paramount Skydance разом зі своїми радниками останніми днями вирішували, чи варто подавати вищу пропозицію, ніж попередні $23,50 за акцію, яку WBD відхилила. Comcast (материнська компанія NBCUniversal) та Netflix подали заявки виключно на кінематографічні та стримінгові активи компанії – тобто студію Warner Bros. та сервіс Max.

Пропозиція Netflix, за словами одного з джерел, була «обережною». Розмір і структура всіх трьох пропозицій наразі не розголошуються.

Контекст

Раніше повідомлялося, що Warner Bros. Discovery планує завершити процес продажу до середини чи кінця грудня. Очікується, що другий раунд ставок відбудеться протягом найближчих тижнів.

Минулого місяця WBD оголосила про розширення стратегічного перегляду бізнесу, який тепер включає можливий повний продаж компанії, хоча раніше планувалося лише розділення на дві окремі структури: Warner Bros. (кіностудія + стримінг Max); Discovery Global (платні телеканали, зокрема CNN, TNT Sports тощо).

Саме інтерес з боку щойно об’єднаної Paramount Skydance спонукав генерального директора WBD Девіда Заслава та топ-менеджмент відкрити формальний процес продажу.

Paramount уже надіслала кілька листів раді директорів WBD, пояснюючи, чому пропозиція $23,50 за акцію за всі активи компанії є найкращою для акціонерів.

Нещодавно генеральний директор Paramount Девід Еллісон провів попередні переговори з суверенними фондами Саудівської Аравії щодо фінансування потенційної угоди. Водночас Еллісон та його батько – співзасновник Oracle Ларрі Еллісон – готові повністю профінансувати транзакцію самостійно.