Warner Bros. Discovery купуватиме контент в українських виробників

Компанія Warner Bros. Discovery купуватиме український контент у локальних креативників. Про це віцепрезидентка з дистрибуції корпорації Кенечі Белусевіч розповіла в інтервʼю Forbes Ukraine.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- «Ми купуємо локальний контент у всіх країнах, де працюємо», – каже Кенечі Белусевіч. Головна вимога Warner Bros. Discovery – щоб цей контент міг «подорожувати» за межі країни виробництва, тобто бути цікавим глобально.
- «Ми придбали кілька проєктів у Балтії та регіоні. Не бачу причин, чому в Україні ми мали б робити інакше», – додала Белусевіч.
- Інвестувати у виробництво контенту Warner Bros. Discovery не планують.
Контекст
HBO Max заходить на український ринок. Наприкінці вересня 2025-го розлетілась новина: «скоро» – точну дату компанія не оприлюднила – глядачі в Україні зможуть дивитись контент студій HBO, Warner Bros. Pictures, DC Studios, Max Originals. Усі ці бренди обʼєднано під парасолькою Warner Bros. Discovery. Попередня вартість підписки – €7,99 на місяць за «стандарт» та €9,99 – за «преміум».
Але ще до появи офіційного застосунку контент HBO уже можна легально дивитись в Україні. У червні 2025 року медіасервіс Megogo став партнером запуску в Україні HBO Max. Їхні фільми та серіали студії можна дивитись на Megogo за підпискою «Максимальна» вартістю 449 грн на місяць.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.