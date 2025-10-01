Warner Bros. Discovery купуватиме контент в українських виробників

Компанія Warner Bros. Discovery купуватиме український контент у локальних креативників. Про це віцепрезидентка з дистрибуції корпорації Кенечі Белусевіч розповіла в інтервʼю Forbes Ukraine .

Деталі

«Ми купуємо локальний контент у всіх країнах, де працюємо», – каже Кенечі Белусевіч. Головна вимога Warner Bros. Discovery – щоб цей контент міг «подорожувати» за межі країни виробництва, тобто бути цікавим глобально.

«Ми придбали кілька проєктів у Балтії та регіоні. Не бачу причин, чому в Україні ми мали б робити інакше», – додала Белусевіч.

Інвестувати у виробництво контенту Warner Bros. Discovery не планують.

Контекст

HBO Max заходить на український ринок. Наприкінці вересня 2025-го розлетілась новина: «скоро» – точну дату компанія не оприлюднила – глядачі в Україні зможуть дивитись контент студій HBO, Warner Bros. Pictures, DC Studios, Max Originals. Усі ці бренди обʼєднано під парасолькою Warner Bros. Discovery. Попередня вартість підписки – €7,99 на місяць за «стандарт» та €9,99 – за «преміум».

Але ще до появи офіційного застосунку контент HBO уже можна легально дивитись в Україні. У червні 2025 року медіасервіс Megogo став партнером запуску в Україні HBO Max. Їхні фільми та серіали студії можна дивитись на Megogo за підпискою «Максимальна» вартістю 449 грн на місяць.