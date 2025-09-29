Після підрахунку 99,65% голосів (2266 із 2274 протоколів) на парламентських виборах у Молдові, що відбулися в неділю, правляча партія «Дія і солідарність» (PAS) здобула підтримку 50,06% виборців, перетнувши 50-відсотковий бар’єр. Про це стало відомо з даних на сайті Центральної виборчої комісії Молдови від 29 вересня.

Деталі

Партія «Дія і солідарність» із результатом 50,06% може розраховувати приблизно на 55 мандатів у 101-місному парламенті.

Проросійський «Патріотичний блок» на чолі з експрезидентом Ігорем Додоном отримав 24,25% голосів. На третьому місці опинився блок «Альтернатива» з результатом 7,98%.

До парламенту також проходять партія «Демократія вдома», яку звинувачують у зв’язках з ФСБ, із 5,63% голосів, та популістська «Наша партія» Ренато Усатого з 6,21%. Таким чином, партія президентки Мая Санду забезпечує собі одноосібну більшість у новому парламенті.

Як повідомлялося, нижча явка в проросійських регіонах сприяла вищій, ніж очікувалося, підтримці партії влади.

Контекст

Прохідний бар’єр на парламентських виборах у Молдові становить 5% для політичних партій, 7% – для виборчих блоків і 2% – для незалежних кандидатів.

У Молдові президент номінує кандидата на посаду прем’єр-міністра після консультацій із парламентською більшістю. Уряд має отримати вотум довіри від парламенту, який затверджує його склад і програму після представлення прем’єром. Завдяки перемозі партії «Дія і солідарність» Мая Санду зможе самостійно сформувати уряд.

28 вересня в Молдові відбулися парламентські вибори, на яких обрали 101 депутата з мандатом на чотири роки. Президентка Мая Санду раніше попереджала про можливі спроби Росії вплинути на результати голосування.

Росія неодноразово намагалася втручатися в політичні процеси Молдови. У жовтні 2024 року віцепрем’єр-міністерка Крістіна Герасимов повідомила, що Росія витратила майже €100 млн, намагаючись зірвати президентські вибори та референдум щодо вступу Молдови до ЄС.