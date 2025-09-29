Після підрахунку 99,65% голосів (2266 із 2274 протоколів) на парламентських виборах у Молдові, що відбулися в неділю, правляча партія «Дія і солідарність» (PAS) здобула підтримку 50,06% виборців, перетнувши 50-відсотковий бар’єр. Про це стало відомо з даних на сайті Центральної виборчої комісії Молдови від 29 вересня.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- Партія «Дія і солідарність» із результатом 50,06% може розраховувати приблизно на 55 мандатів у 101-місному парламенті.
- Проросійський «Патріотичний блок» на чолі з експрезидентом Ігорем Додоном отримав 24,25% голосів. На третьому місці опинився блок «Альтернатива» з результатом 7,98%.
- До парламенту також проходять партія «Демократія вдома», яку звинувачують у зв’язках з ФСБ, із 5,63% голосів, та популістська «Наша партія» Ренато Усатого з 6,21%. Таким чином, партія президентки Мая Санду забезпечує собі одноосібну більшість у новому парламенті.
- Як повідомлялося, нижча явка в проросійських регіонах сприяла вищій, ніж очікувалося, підтримці партії влади.
Контекст
Прохідний бар’єр на парламентських виборах у Молдові становить 5% для політичних партій, 7% – для виборчих блоків і 2% – для незалежних кандидатів.
У Молдові президент номінує кандидата на посаду прем’єр-міністра після консультацій із парламентською більшістю. Уряд має отримати вотум довіри від парламенту, який затверджує його склад і програму після представлення прем’єром. Завдяки перемозі партії «Дія і солідарність» Мая Санду зможе самостійно сформувати уряд.
28 вересня в Молдові відбулися парламентські вибори, на яких обрали 101 депутата з мандатом на чотири роки. Президентка Мая Санду раніше попереджала про можливі спроби Росії вплинути на результати голосування.
Росія неодноразово намагалася втручатися в політичні процеси Молдови. У жовтні 2024 року віцепрем’єр-міністерка Крістіна Герасимов повідомила, що Росія витратила майже €100 млн, намагаючись зірвати президентські вибори та референдум щодо вступу Молдови до ЄС.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.