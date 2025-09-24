Україна вирішила відкрити експорт озброєнь, щоб продемонструвати партнерам сучасні системи, перевірені в реальних бойових умовах, заявив президент Володимир Зеленський під час загальних дебатів Генеральної Асамблеї ООН 24 вересня 2025 року. Він також наголосив на необхідності нової безпекової архітектури через розширення російської агресії, слабкість міжнародних інститутів і загрозу від поширення дронів.

Деталі

Експорт озброєння. Україна вирішила відкрити експорт зброї. Йдеться про сучасні системи, які були перевірені на полі бою. За словами Зеленського, Київ хоче продемонструвати партнерам надійність своїх оборонних розробок: «Це потужні системи, перевірені на реальній війні. Ми хочемо показати нашим партнерам, що вони надійні і сучасні. Нам є, що показати – те, що перевірено в реальних умовах».

Україна вирішила відкрити експорт зброї. Йдеться про сучасні системи, які були перевірені на полі бою. За словами Зеленського, Київ хоче продемонструвати партнерам надійність своїх оборонних розробок: «Це потужні системи, перевірені на реальній війні. Ми хочемо показати нашим партнерам, що вони надійні і сучасні. Нам є, що показати – те, що перевірено в реальних умовах». Українська далекобійність . Україна не має важких ракет, але має дрони, здатні долати 2000-3000 кілометрів. Зеленський зазначив, що Україна просто не мала іншого вибору, як створювати таку зброю для самозахисту.

. Україна не має важких ракет, але має дрони, здатні долати 2000-3000 кілометрів. Зеленський зазначив, що Україна просто не мала іншого вибору, як створювати таку зброю для самозахисту. Війна стосується всіх. Президент наголосив, що світ не може залишатись осторонь. Він нагадав, що війна в Україні впливає на всі країни, прямо чи опосередковано. Зеленський звернувся до світових лідерів із питанням, чи готові вони й далі підтримувати торгівлю з Росією, знаючи, що вона фінансує війну: «Це торкається всіх. Чи буде Росія, завдяки торгівлі з вами, і далі могти фінансувати цю війну? Це залежить від вас».

Президент наголосив, що світ не може залишатись осторонь. Він нагадав, що війна в Україні впливає на всі країни, прямо чи опосередковано. Зеленський звернувся до світових лідерів із питанням, чи готові вони й далі підтримувати торгівлю з Росією, знаючи, що вона фінансує війну: «Це торкається всіх. Чи буде Росія, завдяки торгівлі з вами, і далі могти фінансувати цю війну? Це залежить від вас». Зупинити Путіна. Зеленський заявив, що агресія Росії вже вийшла за межі України. Російські дрони літають над Європою, а операції РФ відбуваються в різних країнах. Він вважає, що єдиним виходом є створення нової безпекової архітектури. До цього процесу вже долучилися понад 30 країн у рамках «Коаліції охочих». Зеленський також підкреслив, що дешевше зупинити Путіна зараз, ніж захищати кожен порт і будувати бункери.

Зеленський заявив, що агресія Росії вже вийшла за межі України. Російські дрони літають над Європою, а операції РФ відбуваються в різних країнах. Він вважає, що єдиним виходом є створення нової безпекової архітектури. До цього процесу вже долучилися понад 30 країн у рамках «Коаліції охочих». Зеленський також підкреслив, що дешевше зупинити Путіна зараз, ніж захищати кожен порт і будувати бункери. Загроза від дронів. Президент звернув увагу на те, як дрони змінили правила війни. Якщо раніше їх мали тільки великі держави, то тепер дрони доступні тисячам людей. За його словами, навчитись вбивати з дронів стало простіше, ніж з ножа чи бомби: «Зараз вже десятки тисяч людей навчилися професійно вбивати з допомогою дронів». Зеленський нагадав, що навіть Північна Корея оголосила про випробування ударних дронів. У майбутньому, за його словами, з’являться дрони, які самі ухвалюватимуть рішення про атаку – без участі людини. Він закликав встановити міжнародні правила використання штучного інтелекту у військовій сфері.

Президент звернув увагу на те, як дрони змінили правила війни. Якщо раніше їх мали тільки великі держави, то тепер дрони доступні тисячам людей. За його словами, навчитись вбивати з дронів стало простіше, ніж з ножа чи бомби: «Зараз вже десятки тисяч людей навчилися професійно вбивати з допомогою дронів». Зеленський нагадав, що навіть Північна Корея оголосила про випробування ударних дронів. У майбутньому, за його словами, з’являться дрони, які самі ухвалюватимуть рішення про атаку – без участі людини. Він закликав встановити міжнародні правила використання штучного інтелекту у військовій сфері. Слабкість міжнародних інституцій. Президент наголосив, що Росія продовжує обстріли Запорізької АЕС, попри ризики. За його словами, причина – слабка реакція міжнародних організацій. Він нагадав про порушення повітряного простору Польщі та Естонії, втручання у справи Молдови та приклад Грузії.

Президент наголосив, що Росія продовжує обстріли Запорізької АЕС, попри ризики. За його словами, причина – слабка реакція міжнародних організацій. Він нагадав про порушення повітряного простору Польщі та Естонії, втручання у справи Молдови та приклад Грузії. Ризики для Молдови. Зеленський закликав ЄС не допустити втрати Молдови. «Ми вже втратили Грузію в Європі. Права людини та європейський характер державної системи там лише скорочуються. Грузія залежить від Росії. І протягом багатьох, багатьох років Білорусь також рухається до залежності від Росії. Європа не може дозволити собі втратити і Молдову», – наголосив президент України.

Контекст

23 вересня, виступаючи на сесії Генеральної Асамблеї ООН, Дональд Трамп різко розкритикував країни, які продовжують купувати енергоресурси в Росії, та пригрозив РФ запровадженням «жорстких тарифів». Він також закликав інші держави приєднатися до цих заходів. Крім того, разом із президентом Зеленським Трамп провів коротку пресконференцію, де підтримав ідею, що країни НАТО мають збивати російські літаки, які порушують повітряний простір членів Альянсу.

Відносини між Україною та США стали ближчими, а співпраця, зокрема розвідувальна, значно посилилася, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Fox News під час візиту до США.