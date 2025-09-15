Компанія Philip Morris International (PMI) призначила Ларису Наконечну – фахівчиню з 20-річним досвідом у міжнародних компаніях – директоркою напряму People & Culture (HR) у «Філіп Морріс Україна» та Молдові. Про це йдеться у пресрелізі компанії.

Деталі

На цій позиції Наконечна відповідатиме за трансформацію підходів до управління талантами, розвиток внутрішнього потенціалу команди та розширення програм підтримки працівників у воєнний час, зазначила компанія.

Наконечна має понад 20 років досвіду у сфері HR у міжнародних компаніях, серед яких Syngenta Group, Deloitte та EY. До переходу на українську посаду вона працювала у штаб-квартирі PMI у Швейцарії, де керувала програмою еволюції операційної моделі HR. Освіту здобула в ESADE Business School в Іспанії (Executive MBA) та Kingston University у Великій Британії (міжнародний HR-менеджмент).

«В умовах війни та жорсткої конкуренції за кваліфікованих працівників я ставлю собі за мету переосмислити підхід до пошуку й розвитку талантів, а також розширювати wellbeing-ініціативи для співробітників», – зазначила Наконечна. За її словами, серед пріоритетів також – підтримка мобілізованих працівників, ветеранів та їхніх родин.

Гендиректор «Філіп Морріс Україна» Максим Барабаш назвав призначення Наконечної «стратегічним підсиленням», яке допоможе компанії утримувати статус одного з найкращих роботодавців країни та адаптуватися до викликів війни.

Контекст

Після початку війни «Філіп Морріс» зупинила роботу фабрики у Харкові та інвестувала $30 млн у відкриття у травні 2024 року нового виробництва на Львівщині. Загалом Philip Morris за 30 років інвестувала в Україну понад $750 млн.

Від початку повномасштабного вторгнення компанія спрямувала понад 400 млн грн на гуманітарні проєкти та близько 1 млрд грн – на підтримку співробітників.

«Філіп Морріс Україна» 2024 року збільшила виручку на 86,7% – до 21,6 млрд грн, а її чистий збиток скоротився на 30% – до 1,2 млрд грн, свідчать дані в YouControl.