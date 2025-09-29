После подсчета 99,65% голосов (2266 из 2274 протоколов) на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах в Молдове правящая партия «Действие и солидарность» (PAS) получила поддержку 50,06% избирателей, пересекая 50-процентный барьер. Об этом стало известно по данным на сайте Центральной избирательной комиссии Молдовы от 29 сентября.
Подробности
- Партия «Действие и солидарность» с результатом 50,06% может рассчитывать примерно на 55 мандатов в 101-местном парламенте.
- Пророссийский «Патриотический блок» во главе с экс-президентом Игорем Додоном получил 24,25% голосов. На третьем месте оказался блок «Альтернатива» с результатом 7,98%.
- В парламент также проходят партия «Демократия дома», обвиняемая в связях с ФСБ, с 5,63% голосов, и популистская «Наша партия» Ренато Усатого с 6,21%. Таким образом, партия президента Майи Санду обеспечивает себе единоличное большинство в новом парламенте.
- Как сообщалось, более низкая явка в пророссийских регионах способствовала более высокой, чем ожидалось, поддержке партии власти.
Контекст
Проходной барьер на парламентских выборах в Молдове составляет 5% для политических партий, 7% – для избирательных блоков и 2% – для независимых кандидатов.
В Молдове президент номинирует кандидата на должность премьер-министра после консультаций с парламентским большинством. Правительство должно получить вотум доверия от парламента, утверждающего его состав и программу после представления премьером. Благодаря победе партии «Действие и солидарность» Майя Санду сможет самостоятельно сформировать правительство.
28 сентября в Молдове прошли парламентские выборы, на которых избрали 101 депутата с мандатом на четыре года. Президент Майя Санду ранее предупреждала о возможных попытках России повлиять на результаты голосования.
Россия не раз пыталась вмешиваться в политические процессы Молдовы. В октябре 2024 года вице-премьер-министр Кристина Герасимов сообщила, что Россия потратила почти €100 млн, пытаясь сорвать президентские выборы и референдум по вступлению Молдовы в ЕС.
