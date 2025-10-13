Деталі

Китай закликає США «негайно переглянути свої помилкові дії», дотримуватися важливих консенсусів, досягнутих під час телефонних розмов між двома президентами.

У Пекіні зазначили, що виступають за розв’язання розбіжностей за допомогою діалогу, а якщо у Вашингтоні наполягатимуть «на неправильному шляху», то Китай вживе заходів для захисту своїх законних прав та інтересів.

«Навмисні погрози високими митами – неправильний спосіб налагодити відносини з Китаєм», – наголосили китайці і додали, що заяви США про можливі нові мита подвійними стандартами.

У Міністерстві торгівлі сказали, що експортний контроль Китаю не є забороною на експорт, тому заявки, які відповідають вимогам, будуть схвалені.

Контекст

10 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що запровадить додаткові 100% мита на китайські товари й обмежить експорт критичного програмного забезпечення, якщо Пекін не змінить «агресивну торговельну позицію». Після цих заяв фондові, сировинні та крипторинки пережили найгірший день за останні місяці.

Нове загострення стало продовженням торговельного протистояння між США і Китаєм, яке поновилося після повернення Трампа до Білого дому. Раніше цього року сторони домовилися про 90-денне перемир’я після введення рекордних мит – 145% з боку США та 125% у відповідь з боку Китаю.

Попри кілька раундів переговорів у Європі, останні кроки Пекіна і Вашингтона свідчать, що торговельна війна може відновитися в повному масштабі. Поточне перемир’я закінчується в середині листопада, і експерти попереджають, що нові кроки Трампа можуть стати каталізатором глобальної фінансової турбулентності.