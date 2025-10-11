Президент США Дональд Трамп 10 жовтня заявив, що запровадить додаткові 100% мита на китайські товари й обмежить експорт критичного програмного забезпечення, якщо Пекін не змінить «агресивну торговельну позицію». Після цих заяв фондові, сировинні та крипторинки пережили найгірший день за останні місяці, пишуть FT та Bloomberg .

Деталі

Трамп оголосив про нові торговельні заходи на платформі Truth Social, звинувативши Китай у «надзвичайно агресивній позиції щодо торгівлі». Президент заявив, що готує «масштабний пакет експортного контролю» на майже всі китайські товари, а також «усі критично важливі програмні продукти». Нові мита мають набути чинності 1 листопада або раніше – залежно від дій Китаю.

Заява пролунала після того, як Пекін цього тижня запровадив власні обмеження на експорт рідкісноземельних металів і мінералів, необхідних для виробництва магнітів, акумуляторів і військових компонентів. Відтепер будь-яка іноземна компанія, що експортує продукцію з навіть незначним вмістом китайських рідкісноземів, муситиме отримати дозвіл уряду КНР.

Трамп назвав це «ворожим і несподіваним кроком» і пригрозив скасувати зустріч із Сі Цзіньпіном, яка мала відбутися наприкінці жовтня під час саміту APEC у Південній Кореї. «Не лише я, а й усі лідери вільного світу були цим здивовані», – написав він. Згодом президент США припустив, що зустріч все ж може відбутися, але «все залежить від подальших дій Китаю».

Реакція ринків

Ринки миттєво відреагували розпродажем ризикових активів. Індекс S&P 500 упав на 2,7% – найбільше з квітня, Nasdaq Composite втратив 3,6%. Індекс волатильності VIX підскочив до максимуму з червня.

Прибутковість дворічних держоблігацій США знизилася до мінімуму за три тижні, а долар ослаб на 0,7% до кошика основних валют.

На сировинному ринку Brent подешевшав на 3,8% – до $62,73 за барель, а WTI опустився нижче $59 – до найнижчого рівня з травня.

Золото піднялося до позначки $4000 за унцію, наблизившись до нового рекордного максимуму, адже інвестори масово шукали «тихі гавані».

Крипторинок зазнав удару, який аналітики назвали «чорним лебедем». Bitcoin впав на понад 12%, з $125 000 до $112 500, а загальний обсяг ліквідацій перевищив $19 млрд за добу – рекорд за всю історію. За даними Coinglass, понад 1,6 млн трейдерів були змушені закрити позиції, більшість із них — протягом години після заяви Трампа.

Контекст

Нове загострення стало продовженням торговельного протистояння між США і Китаєм, яке поновилося після повернення Трампа до Білого дому. Раніше цього року сторони домовилися про 90-денне перемир’я після введення рекордних мит – 145% з боку США та 125% у відповідь з боку Китаю.

Попри кілька раундів переговорів у Європі, останні кроки Пекіна і Вашингтона свідчать, що торговельна війна може відновитися в повному масштабі. Поточне перемир’я закінчується в середині листопада, і експерти попереджають, що нові кроки Трампа можуть стати каталізатором глобальної фінансової турбулентності.