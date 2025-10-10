Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити вищі мита та експортні обмеження щодо Китаю у відповідь на нові обмеження експорту рідкісноземельних елементів, які є ключовими для виробництва електромобілів, винищувачів та інших високотехнологічних продуктів. Про це пише The Wall Street Journal 10 жовтня.
Деталі
- У своєму повідомленні на платформі Truth Social Трамп заявив, що не бачить причин для зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном після цього кроку, який він назвав ескалацією в торговельних переговорах між США та Китаєм.
- Китай нещодавно оголосив про нові обмеження на експорт рідкісноземельних мінералів, що викликало занепокоєння в США. «Залежно від того, як Китай пояснить свій ворожий «наказ», я, як президент Сполучених Штатів, буду змушений відповісти фінансовими заходами», – написав Трамп.
- Він додав, що США мають значні ресурси для протидії китайській монополії на ці елементи, і зазначив, що «час настав».
- Очікувалося, що Трамп і Сі проведуть переговори в Південній Кореї найближчими тижнями, але подальший розвиток подій залишається під питанням.
- Після цих заяв індекс S&P 500 впав на 1%, Nasdaq знизився на 1,7%, а Dow Jones втратив понад 300 пунктів.
- Технологічний сектор зазнав найбільших втрат, за ним – сектори комунікаційних послуг та промисловості, тоді як комунальні послуги та товари повсякденного попиту залишилися в плюсі. Акції Nvidia (-1,7%), Meta (-2,6%) та Amazon (-3,1%) різко знизилися, а AMD (-6,2%) і Qualcomm (-4,1%) також значно впали. За підсумками тижня S&P 500 зріс на 0,3%, Nasdaq додав 1,1%, а Dow Jones, ймовірно, завершиться зі зниженням на 0,9%, пише Trading Economics.
Контекст
Китай забезпечує приблизно 70% світового видобутку рідкісноземельних елементів (Rare Earth Elements, REEs), та контролює 85-90% світових потужностей із переробки та рафінування REEs. У 2023 році країна експортувала близько 52 306,5 тонн REEs, постачаючи їх до Японії, США, Нідерландів, Південної Кореї та країн ЄС. Наприклад, у період 2008-2018 років Китай контролював близько 42% світового експорту REEs. Хоча частка США як імпортера китайських REEs знизилася з 80% до 74% у 2018-2021 роках завдяки диверсифікації постачання, залежність від Китаю залишається значною. У 2024 році обсяги експорту зросли, але їхня вартість знизилася через падіння цін, а в червні 2025 року Китай експортував 7 742 тонни REEs, що на 60% більше, ніж у червні 2024 року.
